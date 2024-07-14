川普槍擊後當選率大增　專家點名4大資產優先避險

▲ 美國前總統川普13日造勢遭槍擊。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

美國川普台灣時間14日早上在賓州演講時遇襲，川普見血後起身高喊「Fight」（戰鬥）畫面傳迎全球，台新金控首席經濟學家李鎮宇直言競爭對手拜登11月想要贏得選舉更顯艱難，若川普當選，比特幣、黃金、油礦開採、健康照護產業等4大資產將成避險首選。

李鎮宇指出，美國人寧願喜歡一個「Strong but wrong」（強但錯）的總統，也不會喜歡一個「Weak but right」（弱但對）的總統。美國總統競選電視辯論會時已有「首戰即終戰」的說法，「換登」聲浪一度升溫，但在槍擊後可能連換都不用換，畢竟一個打到耳朵流血爬起來喊「Fight」跟一個走路會跌倒的老人，形象對比之下，選戰很艱難。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而在台股表現上，李鎮宇認為，台股上周雖然才剛重挫，但現階段漲多拉回風險仍大，畢竟今年只有4月修正一小波，上周五小幅拉回，再出現修正不意外。

李鎮宇表示，美國總統選舉在11月，震盪恐怕還有一段時間，不過今年經濟非常強，每次拉回都有低接，只是市場在槍擊案前本就預期拜登若當選，明年降息4碼、川普若上任，明年會因為關稅過高引發通膨而需要升息5碼，川普讓資本市場降息的防護網被撤掉，市場可能要注意。

而在川普政策下，美國不降息反升息拉動美元走強，牽動石油、黃金等原物料計較跟著上揚；美國前總統歐巴馬所創的「歐記健保」也有可能在川普接任總統後再做調整，有助於健康照護產業盈利；另外，川普本就支持比特幣發展，因此市場同樣看漲。

從經濟面的角度來看，李鎮宇認為有3位官員與企業家將再度受到川普的重視，也會影響全球經濟發展。

1、川普政府的關稅教父萊海澤（Lighthizer）

萊海澤認為或許在完全自由貿易且無政府干預的假設世界中，關稅是不必要的。李鎮宇認為，美國政府若發動「無差別攻擊」，每個國家都課10%關稅，各國都會做比較利益的東西，各國都有補貼、政府干預，點名中國、台灣、韓國，我們一定會檢討。

李鎮宇指出，一旦川普當選，包括油電補貼、匯率政策一定會需要跨黨派的人研究對策，這已經不是藍綠的問題，呼籲大家好好研商對策。

2、彼得．納瓦羅（Peter Navarro）

李鎮宇表示，彼得．納瓦羅是前任白宮貿易與製造業政策辦公室主任，他過去對中國不願意開放市場提出抨擊，並反對中國用補貼創造競爭力優勢，若川普持續重用，未來美中關係對台灣衝擊也值得注意。

3、馬斯克

特斯拉創辦人馬斯克與川普關係良好，李鎮宇認為，若川普上台，馬斯克會希望中國降低補貼，減少干預，讓特斯拉重振雄風。