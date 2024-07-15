80萬股民注意！00919豪發近60億創新高　平均喜收7358元利息

▲台股示意照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

擁有逾80萬股民、季配型群益台灣精選高息ETF（00919）今（15）日迎來第5次配息入帳，由於00919每股配0.7元創新高，以除息前803649位受益人數與張數來計算，估計將豪發59.3億元利息，為史上新高，平均每位受益人可拿到7358元，等於平均每個月有2452元配息收入。

據了解00919上次配息每位受益人平均每月是2316元的息收，本次隨著配息調，相當於月增136元，成長幅度是5.8%，整體而言，00919的受益人數跟規模大幅成長，表示越來越多人認同00919可以滿足打造被動現金流的需求。

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財富管理業者表示，投資人一定不希望賺了利息賠了價差，高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具，目前市場上有多檔台股高息ETF供投資人選擇，不過不同的成分股選股機制，在不同挑選條件下，績效也會差異，成分股選股策略以實際宣告股利為篩選條件之一而非預估或歷史股利，精準的配置高股息股票，同時避開配息不如預期的成分股，將有助於整體績效表現。

以今年來規模與受益人雙雙遽增的00919來說，雖然目前仍貼息，不過，從過去四次配息紀錄來看，除了配出滿足投資人的息率，也都次次填息，且今年以來含息報酬率也超過兩成，堪稱息利雙收高息ETF，相信未來將有填息的好表現，投資人可趁除息後的便宜價格逢低布局中長線息利雙收的投資契機。

據了解，00919所追蹤的指數選股策略有兩個重點：「精準高息」以及「精準領息」。「精準高息」是指選進來的成分股是依據上市櫃公司董事會當年度宣告的現金股利進行篩選，避免使用「預測未來」或是「參考過去」所造成的誤判。至於「精準領息」則是納進來的成分股都是尚未配息的高息股，確保投資的每一塊錢都能領到高息。配息頻率也採取每季配息(3、6、9、12月)，滿足投資人打造穩定現金流的需求。