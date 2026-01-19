關稅比缺貨還麻煩！記憶體「非美製造」面臨100%稅率　2檔遭點名

▲南韓三星。（圖／路透社）

記者高兆麟／台北報導

在記憶體供不應求、價格持續走揚之際，全球DRAM產業恐再面臨新的政策風險。外媒wccftech指出，美國政府正評估對未在美國本土生產的記憶體業者課徵高達100%的關稅，三星、SK海力士等主要供應商，可能首當其衝。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）日前在美光（Micron）紐約廠動土典禮上直言，若記憶體業者未在美國設立生產基地，未來恐面臨高額關稅懲罰。此舉被視為美國首次將DRAM產業明確納入潛在關稅政策範圍，也凸顯「美國製造」戰略正進一步擴及高價值半導體與AI供應鏈。

市場分析指出，儘管三星已宣布在美國進行部分半導體前段與後段製程投資，但目前尚未規劃DRAM晶圓廠；SK海力士日前公布的40億美元印第安納州投資案，則以2.5D先進封裝與研發為主，同樣未涵蓋DRAM量產線。現階段，唯一明確在美國布局DRAM製造的主要業者，僅有美光。

若美國政府正式針對DRAM實施關稅政策，業界憂心，將對全球記憶體供應鏈帶來重大衝擊。法人指出，在AI需求推升下，DRAM價格已創下歷史新高，若再疊加高額關稅，恐進一步拉高智慧型手機等終端產品的物料成本（BoM），增幅甚至可能達到25%，進而壓抑出貨量表現。

此外，台系記憶體廠如南亞科、華邦電等，亦被點名可能納入「記憶體關稅」影響範圍。業界認為，在產能擴張本就不易的情況下，關稅變數恐加劇供需失衡風險，為正處於AI浪潮下的記憶體產業，再添不確定性。