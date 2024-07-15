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IEAT開辦董監事認證課程大受好評　歡迎會員企業多多運用

▲IEAT提供「上市櫃董監事暨公司治理主管進修認證」服務，不論是公開班，或到府授課等服務，一應俱全。（圖／IEAT提供）

▲IEAT提供「上市櫃董監事暨公司治理主管進修認證」服務，不論是公開班，或到府授課等服務，一應俱全。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

為擴大會員服務量能，提升企業董事專業能力及對公司治理的重視，台北市進出口商業同業公會(IEAT)國貿學苑於今年申請通過成為「上市櫃董監事暨公司治理主管進修認可機構」，提供多元化認證服務，包含公開班、CEO高階管理班、企業到府授課等，目前已服務近60家企業、超過百位董事會成員取得認證時數。

接受服務的企業包含金仁寶集團、華城電機、神腦國際、國票金融控股等知名上市櫃企業，公會歡迎企業多多運用，預約「董監事暨公司治理主管進修」認證：

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台灣證券交易所公告規定，上市公司應安排其董監事進行專業進修且董監事應於新就任當年度進修12小時、續任者任期中每年度進修6小時。

IEAT「國貿學苑」秉持培養企業人才的核心理念，於今年經證交所遴選為認可的進修機構，公開班授課主題涵蓋：公司治理、經營管理、財會稅務、風險管理、永續發展及數位轉型等，目前已開辦「企業公關危機處理及媒體公關策略」、「歐盟 CBAM 碳關稅企業挑戰與商機」、「2024全球企業趨勢 掌握數位新應用」、「從財務報表做管理及投資之決策」等課程。

尤其IEAT「CEO將帥班」，課程符合上市櫃董監事認證課程，從「全球布局韜略」、「全球經貿新局」、「跨國營運實務」、「綠色數位永續」等面向出發，多元課程模組，提供企業高階主管治理需求。另也提供上市櫃董監事到府授課認證服務，可根據企業客製化演講議題，輕鬆完成時數認證。

IEAT提供「上市櫃董監事暨公司治理主管進修認證」服務，不論是公開班，或到府授課等服務，一應俱全。IEAT「將帥班」課程聚焦公司治理藍圖，全方位提供董事會成員佈局方針。

IEAT擁有40年教育培訓經驗，每年規劃多元貿易實務、國貿經營策略管理將帥班、趨勢研討會、國際論壇等，延聘產、官、學、研等優良講座授課，開辦超過120種多元課程、培訓人次超過6230人次，因應市場需求，授課方式涵蓋實體課程、線上直播課程、影片課程等，教學品質深受肯定。

未來，IEAT將持續協助董事會、監察人佈局經營方針，規劃符合企業需求的優質課程。IEAT董監事認證列車全面開啟，歡迎預約搭乘！

關鍵字： IEAT董監事認證課程大受好評會員企業多運用

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