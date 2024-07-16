蘋果西打有救了？母公司「賣地求生」急湊9.6億...股價反應驚人

▲蘋果西打母公司財務陷困境，急售不動產籌資求生。（圖／CTWANT資料照）

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知名老牌飲料「蘋果西打」去年先是爆出飲料出現不明沉澱物，遭勒令停工半年後，今年又傳出欠薪被勞檢處開罰，公司陷入財務困境。對此，蘋果西打製造商「大西洋飲料公司」（大飲）周一（15日）晚間宣布，出售位於高雄市湖內區的不動產，估處分利益逾新台幣6.5億元。消息曝光後，大飲（1213）今（16）日股價飆漲停，急拉至10.45元。

大飲15日晚間發布公告，宣布為了營運資金需求處分不動產，包括高雄市湖內區中山段27地號、普濟段969~980、978-1、982~984、982-1、983-1、986、988、988-1、989、992~1006、1008~1010、1012、1013、1016、1018、1048、1049、1051、1053等51筆土地及建物出售，面積達23,877.25平方公尺（7,222.8686坪），總交易金額為新台幣9億6274萬元，估淨處分利益約新台幣6億524萬元。

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事實上，這並非是蘋果西打母公司首次賣地求生，大飲去年9月1日公告，處分不動產為台南市佳里區佳里段251-4地號等7筆土地，合計約有1039.54坪，淨處分利益1.38億元。

事隔不到1年，大飲又傳出拋售不動產的消息，外界紛紛擔憂大飲恐面臨下市危機，意味著國民飲料「蘋果西打」可能成為絕響，引起網友熱烈討論，「現在到底買不買的到蘋果西打？」「以後還喝的到嗎？他牌的根本喝不下去」、「給一下募資帳戶吧，我希望我的子孫都可以喝到蘋果西打」、「學轉型好嗎」、「這家公司沒救了吧。」

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