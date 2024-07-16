ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

蘋果西打有救了？母公司「賣地求生」急湊9.6億...股價反應驚人

蘋果西打製造商「大西洋飲料公司」財務陷困境，急售不動產籌資求生。（圖／報系資料照）

▲蘋果西打母公司財務陷困境，急售不動產籌資求生。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

知名老牌飲料「蘋果西打」去年先是爆出飲料出現不明沉澱物，遭勒令停工半年後，今年又傳出欠薪被勞檢處開罰，公司陷入財務困境。對此，蘋果西打製造商「大西洋飲料公司」（大飲）周一（15日）晚間宣布，出售位於高雄市湖內區的不動產，估處分利益逾新台幣6.5億元。消息曝光後，大飲（1213）今（16）日股價飆漲停，急拉至10.45元。

大飲15日晚間發布公告，宣布為了營運資金需求處分不動產，包括高雄市湖內區中山段27地號、普濟段969~980、978-1、982~984、982-1、983-1、986、988、988-1、989、992~1006、1008~1010、1012、1013、1016、1018、1048、1049、1051、1053等51筆土地及建物出售，面積達23,877.25平方公尺（7,222.8686坪），總交易金額為新台幣9億6274萬元，估淨處分利益約新台幣6億524萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，這並非是蘋果西打母公司首次賣地求生，大飲去年9月1日公告，處分不動產為台南市佳里區佳里段251-4地號等7筆土地，合計約有1039.54坪，淨處分利益1.38億元。

事隔不到1年，大飲又傳出拋售不動產的消息，外界紛紛擔憂大飲恐面臨下市危機，意味著國民飲料「蘋果西打」可能成為絕響，引起網友熱烈討論，「現在到底買不買的到蘋果西打？」「以後還喝的到嗎？他牌的根本喝不下去」、「給一下募資帳戶吧，我希望我的子孫都可以喝到蘋果西打」、「學轉型好嗎」、「這家公司沒救了吧。」

延伸閱讀
女兒成績差「砸錢買聰明藥」！公公發飆：小孩會被妳害死　她委屈：我做錯什麼
飲料店新人「神秘代碼」寫訂單　店長傻了！全場讚：快請教
準時下班狂請假！同事離職「5前兆」曝　萬人朝聖笑翻

關鍵字： 周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

不管啦！給我錢EP81正片／00940一掛牌就破發！各類型ETF下市門檻大解析　最不適合新手的是期貨ETF

推薦閱讀

台積電、鴻海上榜！　瑞銀亞洲「超級8」企業名單揭曉

台積電、鴻海上榜！　瑞銀亞洲「超級8」企業名單揭曉

「美股七巨頭」（Magnificent Seven）主宰美股漲勢，但對於那些尋找替代方案的投資人來說，瑞銀出具一分亞洲最有信心、最值得投資，名為亞洲「超級 8」的科技股名單，憑借強勁的盈利增長前景，縮小與七巨頭的業績差距，在未來12個月內跑贏亞洲其他地區，而這8家中有台積電（2330）、鴻海（2317）2家台灣。

2024-07-16 16:50
新青安違規被拔　哀嘆「3優惠沒了」每月多還逾2萬

新青安違規被拔　哀嘆「3優惠沒了」每月多還逾2萬

財政部嚴查新版青年安心成家優惠貸款違約非自住情形，揪出1502件違規戶，其中有1332戶轉租也一併「打回原形」，行庫主管表示，一旦失去青安優惠貸款，利率調高、成數下降、還款年限都縮短，有民眾大嘆「3優貸沒了」，貸款千萬每月還款金額瞬間多出逾2萬元。

2024-07-16 14:21
ETF暫停初級市場申購！006208填息達陣　2檔冏貼息跌5%

ETF暫停初級市場申購！006208填息達陣　2檔冏貼息跌5%

台股7月除息ETF多集中在今（16）日，3檔除息前初級市場申購喊卡，但填息走勢兩樣情，其中國泰臺韓科技 （00735）、富蘭克林華美臺灣Smart ETF（00905）除息前溢價幅度飆破5%，今除息後填息力道受阻，陷貼息窘境外，且跌逾半根，至於富邦台50（006208）則順利完成填息。

2024-07-16 14:36
製造業訂單回來了！無薪假人數大減824人　總數創3年新低

製造業訂單回來了！無薪假人數大減824人　總數創3年新低

勞動部今（16）日公布最新一期無薪假，實施人數共3861人，家數為228家，與上期相比減少824人、44家，勞動部表示，這期主要是製造業接單回穩，人數大幅減少，總體實施人數創下2021年5月以來新低，不過，花蓮地區觀光業仍受影響，因此在住宿餐飲方面有增加實施，後續持續觀察花蓮振興狀況。

2024-07-16 14:50
載板3雄AI展望不同調！外資曝欣興成大贏家　景碩市占擴大

載板3雄AI展望不同調！外資曝欣興成大贏家　景碩市占擴大

看好AI將帶動ABF載板需求成長，亞系外資出具最新報告中認為欣興(3037)是ABF AI領域最大贏家，調高目標價至279元；景碩(3189) 市占率將擴大，評等由原先的「中立」調高至「買進」，目標價調高至163元；不過南電(8046) 目標價反調降。

2024-07-16 12:20
中信金挨酸「一天除息兩次」　專家：獲利續創高不是問題

中信金挨酸「一天除息兩次」　專家：獲利續創高不是問題

中信金昨天（7/15）除息1.8元，開盤價原本是38.4元，收盤貼息就算了，還跌了0.75元，使得終場收在37.65元，被網友們戲稱一天除了兩次息。

2024-07-16 11:28
新青安「人頭戶」曝光170件　1332件出租遭揪出

新青安「人頭戶」曝光170件　1332件出租遭揪出

針對近期外界高度關注「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」（下稱新青安貸款）有投機客、人頭戶及貸後轉租等疑慮，財政部今（16）日正式公布查核結果，共計有貸後出租1332件，借人頭戶貸款則有170件，也就是非自住貸款戶共有1502件。

2024-07-16 10:40
0050填息！3檔台股ETF達陣　0056貼息

0050填息！3檔台股ETF達陣　0056貼息

擁有逾67萬股民的老牌ETF元大台灣50（0050）今（16）日除息，每股配1元，開盤1個半小時完成填息，為2005年以來第6度1日填息。

2024-07-16 10:36
台新銀今開通Apple Pay綁JCB　新戶日韓消費月底前最高8.8%回饋

台新銀今開通Apple Pay綁JCB　新戶日韓消費月底前最高8.8%回饋

台新銀行今（16）宣布日開放Apple Pay綁定JCB信用卡服務，以滿足廣大JCB卡友與iPhone市場用戶需求，且新戶完成綁定在7月底前獨享日韓消費最高8.8%回饋，再抽日本東京商務艙雙人來回機票。

2024-07-16 15:02
台積電法說前卡位翻漲　指數急拉300點衝破2萬4

台積電法說前卡位翻漲　指數急拉300點衝破2萬4

台股今（16）日在台積電（2330）法說會前利多可期的氣氛帶動下，開盤1小時左右，突見進場卡位買盤，台積電拉高漲逾30元衝至1070元，指數在9點58分時一度跌逾10點，但10點隨即大漲逾295點，急拉300點下重返2萬4，報24174.18點。

2024-07-16 10:34

讀者迴響

熱門新聞

新青安「人頭戶」曝光170件　1332件出租遭揪出

女客人訂位遲到30分鐘！店員照SOP走慘被開除

信教老闆吃素　不准員工吃葷食！1招讓員工點頭

0050填息！3檔台股ETF達陣　0056貼息

「所得稅法」修正案三讀通過！3重點一次看

老闆薪水開35K！他「實際領到後」卻失望

被面試官瘋狂貶低！她「回擊1句」空氣瞬間凝結

350萬股民注意！17檔台股ETF除息　00934、0056、00929都在列

新青安違規被拔　哀嘆「3優惠沒了」每月多還逾2萬

0056率先貼息！00944、00892已達陣　11檔台股ETF一表看

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

郭品超回山東尋根：血濃於水是真的！　感嘆「中國台灣只是身體歸宿」

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

資優生成「暗殺川普槍手」　車內、住處搜出爆裂物

23台哈雷+肌肉車淨車　罕見「百年紀念款道奇」現身

差點沒錢出國比賽！寶來國中合唱團世界賽奪冠

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366