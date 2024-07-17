「航海王」張濬安再出手！持股波若威逾8%　今漲停刷天價

▲波若威。（圖／取自波若威官網）

記者高兆麟／綜合報導

波若威（3163）8日公告，「航海王」張濬安本（7）月第三度買進持股，累計目前持股超過8%，穩座第一大股東，而波若威今（17）日股價衝177.5元漲停價創下新高。

航海王張濬安在7月5日首次公告買進波若威，累計持有4117張，持股破5%達到5.11%，達到需公告門檻，讓市場驚覺過去買長榮（2603）海賺逾50億元而一戰成名航海王，這一次轉戰電子股。

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受生成式AI市場活躍，進而帶動半導體產業增強晶片運算能力，以及高速運輸需求，矽光子整合廠波若威躍升為市場當紅炸子雞。

波若威挾AI題材被張濬安看上，7月12日張濬安持股增加1%，再達公告門檻，今日三度公告，持股達8.05%，持有張數已達6487張。

根據波若威今年3月公告，其前十大股東包含：行政院國發基金管理會、陳有諒、英屬維京群島商prodigy Asset Management Group、鄭萬來、蔡文祥、精碟科、渣打託管瑞穗證券股份有限公司、匯豐（台灣）商銀受託保管麥格理銀行股份有限公司投資專戶、永鍊股份有限公司、黃裕文。隨著張濬安不斷加碼，第1大股東已由國發基金改為張濬安。