拿不出水費單慘了！國稅局判定「非自住」　補繳逾146萬稅金

▲看屋照，非當事人。（圖／記者張雅雲攝）

記者陳瑩欣／台北報導

申請自用住宅重購退稅的民眾注意！財政部台北國稅局表示，有查到民眾列報重購退稅146.3萬元，但因拿不出繳水費單據被註記「空戶」，在明顯沒有居住事實的情況下予以剔除，國稅局也特別提醒，使用重購退稅優惠的民眾，住宅要有「5年自住」的事實，如果查到改作他途或移轉，退稅將會被追回。

台北國稅局表示，納稅義務人甲君於108年6月20日以1,400萬元取得A屋，嗣於112年6月20日以1,900萬元出售A屋，並於同年月30日以3,200萬元重購B屋，甲君於同年7月10日申報112年個人房屋土地交易所得稅時列報重購自住房地扣抵稅額。

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不過，經台北國稅局查核後發現甲君雖於109年7月5日將戶籍遷入A屋，惟查甲君持有A屋期間之用水資料係註記「空戶」，顯無居住事實，又甲君無法提供足資證明具有自住事實之相關證明文件，該局認定甲君持有A屋期間無實際居住使用，與房地合一自住房地規定不符，故否准認列重購自住房地扣抵稅額，並予以補徵稅額146.3萬元【（成交價額1,900萬元—可減除成本1,452萬元—移轉費用30萬元）×35%】。

台北國稅局指出，因應房屋所有權人換屋需求，減輕民眾換購自住房地租稅負擔，所得稅法規定，個人出售適用房地合一新制之自住房地，並另行重購自住房地，可享重購退稅優惠。

該局說明，個人換屋申請適用房地合一稅自住房地重購租稅優惠，必須同時符合以下條件：一、出售舊房地與重購新房地之移轉登記時間在2年以內，二、出售與重購之房屋均無出租、供營業或執行業務使用之情形，三、個人或其配偶、未成年子女於出售及購買之房屋辦竣戶籍登記並居住。其中應特別注意有關自住房地的認定，除需符合設籍及無出租等規定外，亦須有實際居住的事實，始符合適用要件。

國稅局特別提醒，民眾經核准適用房地合一重購優惠，應注意重購之新房地於5年內不能改作其他用途或再行移轉，如經查獲，國稅局將追繳原扣抵或退還的稅額，若有疑義或不諳稅法規定，請洽各地區國稅局。