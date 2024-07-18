先探／被AI顛覆的5張半年報

大立光、台積電的法說等於揭開半年報行情的序幕，ASIC、IC設計、光通訊、先進封測及鴻家軍五大族群能夠搭上AI的列車，除了享有股價高飛的優勢，更可望替未來的業績成長帶來正面加分。

文／吳旻蓁

ＡＩ熱潮席捲全球，台灣因作為ＡＩ重要供應鏈，帶動台灣業者營運與股價皆出現明顯成長，像ＡＩ應用的關鍵驅動者台積電六月營收二○七八．六九億元，年增三二．九％，創下歷史同期新高，而第二季營收已達財測預估高標；整體上半年營收一．二六兆元，年增二八％，同為同期新高。

也由於幾乎所有有意搶攻ＡＩ龐大商機的國際巨擘均正與台積電合作，因此台積電先前也預期伺服器ＡＩ處理器今年營收獻將成長逾一倍、占比達十一至十三％，未來五年的營收年複合成長率（ＣＡＧＲ）則將達五○％，至二○二八年營收占比估超過兩成。市場也預期台積電今年ＥＰＳ可達四○元，明、後年則上看五○、六○元，有望逐年成長。

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ＡＩ概念股營收表現強勁

而台積電股價今年來也是一路狂飆，今年迄今漲幅最高達八二％，並突破千元大關，最高寫下一○八○元的歷史新高水準，對比整體加權指數增長不到四成。且目前ＡＤＲ換算台股價格也來到一二○○元，或有助台積電後市表現。

除台積電外，今年不少ＡＩ概念股仍持續受市場關注，從公告六月營收來看，整體上市櫃公司合併營收已連四個月突破三兆大關，六月營收以三．六四兆元締造同期次高，月增○．四一％、年增十一．三八％，僅次於二二年的三．八六兆元。總計第二季營收達十．七七兆元，季增九．八二％、年增十四．七三％；帶動上半年合併營收突破二○兆大關，達二○．五七兆元，年增九．九八％。

進一步來看，上市櫃公司六月營收創新高家數達六三家，其中又以ＡＩ概念股表現強勁，像是散熱雙雄雙鴻、奇鋐，ASIC指標的世芯ＫＹ，機殼廠晟銘電，ＣＣＬ的台光電等均入列。

另外，台積電CoWoS先進封裝產能吃緊，帶動相關廠商如旺矽、萬潤、辛耘六月營收亦皆同步改寫新高。

ＣＳＰ廠自研晶片帶旺ASIC、IP股

由此，生成式ＡＩ的蓬勃發展，對台灣企業來說，絕對是搭上一大營運成長列車，尤其，隨著在雲端服務大廠（ＣＳＰ）積極搶奪ＡＩ市占率的同時，也讓客製化晶片需求大幅增加，助攻台灣相關的ＩＣ設計服務業者及矽智財（ＩＰ）業者接單表現，包括世芯ＫＹ、創意、智原，甚至是正在布局客製化處理器晶片市場的聯發科、聯詠、瑞昱都有望受惠。（全文未完）

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