快訊／力積電銅鑼廠賣美光拉第2根漲停　爆逾14萬張委買搶上車

記憶體晶片代工大廠力積電（6770）以18億美元的價格將苗栗銅鑼廠賣給美光，同時宣告切入高階記憶體HBM的行列，今（19）日開盤直奔62元漲停價，不到10分鐘即湧入逾14.4萬張委買單搶進。

由於力積電已連續2天拉出漲停，今日奔至62元價位為2022年2月、逼近2年以來新高。

美光公告，雙方這次交易涵蓋一座現有 300mm（12 吋）晶圓廠，無塵室面積約 30 萬平方英尺。美光將在完成交易後，分階段導入設備並擴充 DRAM 產能，以因應 AI 與資料中心帶動的高效能記憶體需求成長。該收購案預計於 2026 年第二季完成，並在 2027 年下半年起對美光 DRAM 晶圓產能產生實質貢獻 。

力積電則表示，與美元簽署獨家合作意向書，將銅鑼廠房及廠務設施（不含生產相關機器設備）以18億美元現金售予美光。美光將和力積電建立長期的DRAM先進封裝晶圓代工關係，也將協助公司在新竹P3廠精進現有利基型DRAM製程技術。

力積電強調，此舉有利公司強化財務體質，藉由全球記憶體景氣翻揚，結合3D晶圓堆疊（WoW）、中介層（Interposer）等先進封裝技術和材料，公司將轉型躋身AI供應鏈重要環節。

