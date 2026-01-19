關不怕！2檔新處置股耀登、高力堅守紅盤　多方士氣未散

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股屢創新高，資金充沛轉進具有題材族群，低軌道衛星耀登（3138）、散熱相關高力（8996）兩檔個股因短線漲幅過大，今（19）日被列處置股，處置期限至1月29日為止，不畏分盤交易處置，兩檔個股依然力穩紅盤之上，高檔震盪整理。

發射成本下降，低軌衛星發已經從「題材」轉化為具有「實質營收」，日前SpaceX預告獨立上市增添市場想像空間，耀登主要從事射頻天線設計製造、精密量測設備代理銷售以及產品測試驗證服務的公司，布局低軌衛星、無人載具領域，推出支援Ku頻段的固定式與移動式衛星地面使用者終端(UT)。

今年以來，耀登從109元附近，一路上攻到1月15日以每股159.5元波段新高，漲幅達45.8%，被證交所列為處置股，今日起每五分鐘一盤，惟股價依然穩健，維持紅盤之上。

高力為全球前五大的熱交換器廠商，主要應用領域為冷凍空調設備，因應客戶需求快速成長，日前通過中壢、高雄橋頭設立新廠兩大建廠投資計畫，投資金額約42.5億元，新產能將於今(2026)年起陸續投入，目前液冷散熱產品占高力整體營收的五成，今年依然維持高成長。

高力股價自今年初580元，上攻到1月13日765元波段新高，短線漲幅達31.8%，由於短期內被證交所第兩度處置，截至上周五（16日）最近十個營業日有六次列為注意股，此次列為處置股，分盤交易時間拉長到20分鐘一盤，惟今日股價仍在700元附近強勢整理。

