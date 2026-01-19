快訊／台積電熄火不怕！　台股翻紅飆31500點新高

▲台股衝高，今日盤中越過31500點新紀錄。（圖／攝影中心攝）
記者陳瑩欣／台北報導
權值股王台積電（2330）今（19）日漲多拉回平盤震盪，台股開盤不到半小時由黑翻紅上漲91.37點至31500.07點新高，刷新紀錄。
台美關稅談判有重大進展，半導體晶圓代工「二哥」聯電（2303）盤中漲逾3%至61.2元，為近2年新高。
另外，多檔記憶體股表態勁揚，也成為盤面交易重點。
