存股2年「報酬率衝26%」　他曬百萬對帳單！網刷一排：大學就買了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

近期台股行情走勢強勁，帶動許多投資人資產穩健成長。一名網友近日在Dcard發文分享，自2023年布局ETF至今，總市值正式突破百萬大關，報酬率逾26%，引起大批存股族共鳴。

兩年滾出百萬！對帳單損益超吸睛

該名網友在Dcard發文表示，自2023年開始買進ETF，經過約兩年的累積，台股庫存總市值終於達到100萬2827元。根據其截圖顯示，總付出成本為79萬1720元，在計算「含息、含稅」後，損益試算為21萬1107元，報酬率高達26.66%。

原PO坦言，雖然自己起步較晚，但仍想紀念這個小小里程碑，並表示「未來還會繼續存的，台股最近在起飛，各位一起加油吧！」

▲達到百萬里程碑。（圖／翻攝自Dcard）

網友狂曬神級對帳單！「反指標」苦主現身

貼文曝光後，一票網友紛紛曬出對帳單，表示「我也是買ETF，一起加油吧」、「一起加油，大學買到現在剛畢業」、「很弱但快翻倍了」、「26歲，一起加油」、「買下去就對了」、「好厲害，繼續保持」、「我才剛開始」。

不過，在眾人歡慶獲利之際，也有部分網友感嘆，自己與大盤走勢脫節，還有人提醒投資應注意安全性，「台股三萬點，是不是只有1%的人在虧錢，比如說我」、「有人開始Po LINE投資群組的貼文，要小心，加入LINE投資群組就是詐騙，別加入」。

存股成國民運動 警惕投資詐騙陷阱

近年來ETF已成為台灣投資人的首選工具，不論是高股息或市值型，長期持有的成效在多頭市場中尤為顯著。然而，隨著股市熱度攀升，相關詐騙案件也隨之增加，內政部警政署多次提醒，凡是標榜「穩賺不賠」或要求加入LINE投資群組的訊息，多屬詐騙手法，民眾在追求資產增長的同時，務必選用合法券商管道，避免血汗錢付諸流水。

