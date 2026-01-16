00935 台股創新科技主題 ETF　以親民門檻參與科技未來

▲台股2025年亮眼表現，00935聚焦創新科技布局。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

財經中心／台北報導

AI股帶旺台股2025年表現，指數一度衝上29000點，市場聚焦市值型ETF，其實盤點2025年台股科技ETF表現完全不遜於大盤指數。以野村臺灣新科技 50(本基金之配息來源可能為收益平準金)（00935）為代表的科技主題 ETF，聚焦 AI 相關產業，提供投資人以相對親民價格參與科技成長趨勢的另一種選擇，成為關注 AI 題材投資人於 2026 年的布局方向之一。

▲資料來源：Lipper，資料日期：2025/12/31。

00935從2023年10月23日成立至今逾2年，無論是短期、中期還是長期報酬率均表現亮眼，在科技股大漲時能充分受惠，又例如近期市場因對AI泡沫疑慮的震盪行情中也具備一定的韌性。

小資族如果想選擇價格更親民、報酬率也佳，以各期間績效來看，00935表現亮眼，同樣擁有台積電(2330)持股，坐享主流AI股效益，且入手價一張僅3萬元。

▲今年以來代表2025年。資料來源：Lipper，野村投信整理，統計至2025/12/31。同類型係採SITCA分類一般型ETF-主題式/產業型ETF，該分類目前共有32檔ETF(僅統計主級別)。本基金(00935)四分位排名是將全部同類型基金績效排名依高低排列，並分成四等分，第一個四分位代表排名位在前25%，第二個四分位代表排名位在26%~50%之區間，以此類推。過去績效不保證未來結果。

00935表現亮眼，可以從成份股一探究竟，覆蓋 AI、半導體、5G 通訊、伺服器、網通與電子零組件等重要科技領域，以2025年12月底持股來看，台積電(2330)、 聯發科(2454)、台達電(2308)、日月光投控(3711)與智邦科技(2345)居前5大。

其中台積電(2330)2025年飆漲逾4成，台股指數屢創新高最重要功臣，其他如台達電(2308)、智邦科技(2345)更是今年黑馬中的黑馬，股價突破千元，前者年度漲幅124%，智邦(2345)也有逾5成的漲幅。

00935除股價表現具成長動能外，配息後填息表現也不遑多讓。00935是採半年配，*2025年除息交易日分別落在3月、9月，期間還歷經台股上半年因美國總統川普關稅政策重擊全球股市，指數單日重挫千餘點，但00935今年二次配息都順利填息，其中9月中的除息更僅花6個交易日即填息，在追求股息之餘，也布局資本成長動能。

本文中提及之公司僅供舉例，不做個別公司個股銷售及推薦之用。 投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的，基金投資組合因時而異，請投資人留意。 基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

