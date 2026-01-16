00935 台股創新科技主題 ETF　以親民門檻參與科技未來

▲台股2025年亮眼表現，00935聚焦創新科技布局。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
財經中心／台北報導
AI股帶旺台股2025年表現，指數一度衝上29000點，市場聚焦市值型ETF，其實盤點2025年台股科技ETF表現完全不遜於大盤指數。以野村臺灣新科技 50(本基金之配息來源可能為收益平準金)（00935）為代表的科技主題 ETF，聚焦 AI 相關產業，提供投資人以相對親民價格參與科技成長趨勢的另一種選擇，成為關注 AI 題材投資人於 2026 年的布局方向之一。
▲資料來源：Lipper，資料日期：2025/12/31。
00935從2023年10月23日成立至今逾2年，無論是短期、中期還是長期報酬率均表現亮眼，在科技股大漲時能充分受惠，又例如近期市場因對AI泡沫疑慮的震盪行情中也具備一定的韌性。
小資族如果想選擇價格更親民、報酬率也佳，以各期間績效來看，00935表現亮眼，同樣擁有台積電(2330)持股，坐享主流AI股效益，且入手價一張僅3萬元。
▲今年以來代表2025年。資料來源：Lipper，野村投信整理，統計至2025/12/31。同類型係採SITCA分類一般型ETF-主題式/產業型ETF，該分類目前共有32檔ETF(僅統計主級別)。本基金(00935)四分位排名是將全部同類型基金績效排名依高低排列，並分成四等分，第一個四分位代表排名位在前25%，第二個四分位代表排名位在26%~50%之區間，以此類推。過去績效不保證未來結果。
00935表現亮眼，可以從成份股一探究竟，覆蓋 AI、半導體、5G 通訊、伺服器、網通與電子零組件等重要科技領域，以2025年12月底持股來看，台積電(2330)、 聯發科(2454)、台達電(2308)、日月光投控(3711)與智邦科技(2345)居前5大。
其中台積電(2330)2025年飆漲逾4成，台股指數屢創新高最重要功臣，其他如台達電(2308)、智邦科技(2345)更是今年黑馬中的黑馬，股價突破千元，前者年度漲幅124%，智邦(2345)也有逾5成的漲幅。
00935除股價表現具成長動能外，配息後填息表現也不遑多讓。00935是採半年配，*2025年除息交易日分別落在3月、9月，期間還歷經台股上半年因美國總統川普關稅政策重擊全球股市，指數單日重挫千餘點，但00935今年二次配息都順利填息，其中9月中的除息更僅花6個交易日即填息，在追求股息之餘，也布局資本成長動能。
本文中提及之公司僅供舉例，不做個別公司個股銷售及推薦之用。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的，基金投資組合因時而異，請投資人留意。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
*經理公司得依基金收益之情況決定每次之分配金額或不分配，故每次領息之金額並非相同。本基金之配息時程僅為預估，如遇連續假期等情形時，實際發放配息日期將可能隨之順延，實際配息時程仍以本公司公告為主。本基金持股之股利配發時間及金額視個別持股企業而定。主要來自於持股企業發放之現金股利累積一段期間後，於每季做成收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配，故每次分配之金額並非一定相同。
提醒投資人，投資應注意單一國家ETF波動大，包含市場風險、集中度風險、流動性風險、折溢價風險、追蹤誤差風險，投資人應謹慎留意，在進行資產配置或長期投資而投資單一國家ETF時，不應以短期資金投入，應考量自身的財力適度配置及風險承受度，且通常需要長期持有才能發揮投資效益。
※指數免責聲明：「臺灣創新科技50指數」係由臺灣指數股份有限公司（臺灣指數公司）及社團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（證券櫃檯買賣中心）（以上機構合稱「合作單位」）共同開發，並由臺灣指數公司單獨授權野村證券投資信託股份有限公司使用發行「基金」。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷「基金」，且「合作單位」亦未明示或默示對使用指數之結果及 /或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算。然「合作單位」就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任，且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。上述ETF基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端應先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。基金投資風險包含標的指數價格波動之風險、類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、追蹤標的指數之風險、基金報酬未能緊貼標的指數報酬之風險等，請詳見基金公開說明書。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至基金資訊觀測站及本公司網站(https://www.nomurafunds.com.tw)中查詢。本基金受益憑證為記名式，採無實體發行，不印製實體受益憑證，委由集中保管事業以帳簿劃撥方式交付受益憑證，受益人不得申請領回實體受益憑證。基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。基金自上市日或上櫃日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。投資人於成立日(不含當日)前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日或上櫃日止期間之基金淨值波動所產生的風險。ETF基金主要係採用完全複製法追蹤標的指數之績效表現為目標，然因基金必要費用、為因應申贖及指數調整等之相關交易、為維持曝險比例而從事證券相關商品交易及視特殊情形需要採最佳化複製法等因素，仍可能使本基金偏離標的指數之表現。基金追蹤指數之歷史資料回測結果或殖利率之表現，不代表基金投資組合之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。基金之追蹤指數模型請詳閱公開說明書。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止，經理公司或所委任之基金銷售機構不接受本基金受益權單位數之申購或買回。ETF上市或上櫃後之買賣成交價格應依臺灣證交所或財團法人櫃買中心之相關規定辦理，投資國內證券之ETF適用升降幅度限制，投資國外證券之ETF則無限制。本基金受益憑證之上市買賣，應依證券交易市場有關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。配息涉及收益平準金之ETF，基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。投資人可至經理公司網站(www.nomurafunds.com.tw)或致電客服中心查詢。基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。【野村投信獨立經營管理】AMK01-260100022
