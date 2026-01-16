ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

00935 台股創新科技主題 ETF　以親民門檻參與科技未來

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股2025年亮眼表現，00935聚焦創新科技布局。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

財經中心／台北報導

AI股帶旺台股2025年表現，指數一度衝上29000點，市場聚焦市值型ETF，其實盤點2025年台股科技ETF表現完全不遜於大盤指數。以野村臺灣新科技 50(本基金之配息來源可能為收益平準金)（00935）為代表的科技主題 ETF，聚焦 AI 相關產業，提供投資人以相對親民價格參與科技成長趨勢的另一種選擇，成為關注 AI 題材投資人於 2026 年的布局方向之一。

▲▼ 野村投信。（圖／記者林潔禎攝）

▲資料來源：Lipper，資料日期：2025/12/31。

00935從2023年10月23日成立至今逾2年，無論是短期、中期還是長期報酬率均表現亮眼，在科技股大漲時能充分受惠，又例如近期市場因對AI泡沫疑慮的震盪行情中也具備一定的韌性。

小資族如果想選擇價格更親民、報酬率也佳，以各期間績效來看，00935表現亮眼，同樣擁有台積電(2330)持股，坐享主流AI股效益，且入手價一張僅3萬元。

▲野村圖。（圖／業者提供）

▲今年以來代表2025年。資料來源：Lipper，野村投信整理，統計至2025/12/31。同類型係採SITCA分類一般型ETF-主題式/產業型ETF，該分類目前共有32檔ETF(僅統計主級別)。本基金(00935)四分位排名是將全部同類型基金績效排名依高低排列，並分成四等分，第一個四分位代表排名位在前25%，第二個四分位代表排名位在26%~50%之區間，以此類推。過去績效不保證未來結果。

00935表現亮眼，可以從成份股一探究竟，覆蓋 AI、半導體、5G 通訊、伺服器、網通與電子零組件等重要科技領域，以2025年12月底持股來看，台積電(2330)、 聯發科(2454)、台達電(2308)、日月光投控(3711)與智邦科技(2345)居前5大。

其中台積電(2330)2025年飆漲逾4成，台股指數屢創新高最重要功臣，其他如台達電(2308)、智邦科技(2345)更是今年黑馬中的黑馬，股價突破千元，前者年度漲幅124%，智邦(2345)也有逾5成的漲幅。

00935除股價表現具成長動能外，配息後填息表現也不遑多讓。00935是採半年配，*2025年除息交易日分別落在3月、9月，期間還歷經台股上半年因美國總統川普關稅政策重擊全球股市，指數單日重挫千餘點，但00935今年二次配息都順利填息，其中9月中的除息更僅花6個交易日即填息，在追求股息之餘，也布局資本成長動能。

本文中提及之公司僅供舉例，不做個別公司個股銷售及推薦之用。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的，基金投資組合因時而異，請投資人留意。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

野村投信贊助刊登

本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

10615 台北市信義區信義路5段7號30樓(台北101大樓) | 理財諮詢專線：(02)8758-1568 |

www.nomurafunds.com.tw

*經理公司得依基金收益之情況決定每次之分配金額或不分配，故每次領息之金額並非相同。本基金之配息時程僅為預估，如遇連續假期等情形時，實際發放配息日期將可能隨之順延，實際配息時程仍以本公司公告為主。本基金持股之股利配發時間及金額視個別持股企業而定。主要來自於持股企業發放之現金股利累積一段期間後，於每季做成收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配，故每次分配之金額並非一定相同。
提醒投資人，投資應注意單一國家ETF波動大，包含市場風險、集中度風險、流動性風險、折溢價風險、追蹤誤差風險，投資人應謹慎留意，在進行資產配置或長期投資而投資單一國家ETF時，不應以短期資金投入，應考量自身的財力適度配置及風險承受度，且通常需要長期持有才能發揮投資效益。
 ※指數免責聲明：「臺灣創新科技50指數」係由臺灣指數股份有限公司（臺灣指數公司）及社團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（證券櫃檯買賣中心）（以上機構合稱「合作單位」）共同開發，並由臺灣指數公司單獨授權野村證券投資信託股份有限公司使用發行「基金」。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷「基金」，且「合作單位」亦未明示或默示對使用指數之結果及 /或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算。然「合作單位」就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任，且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。上述ETF基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端應先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。基金投資風險包含標的指數價格波動之風險、類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、追蹤標的指數之風險、基金報酬未能緊貼標的指數報酬之風險等，請詳見基金公開說明書。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至基金資訊觀測站及本公司網站(https://www.nomurafunds.com.tw)中查詢。本基金受益憑證為記名式，採無實體發行，不印製實體受益憑證，委由集中保管事業以帳簿劃撥方式交付受益憑證，受益人不得申請領回實體受益憑證。基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。基金自上市日或上櫃日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。投資人於成立日(不含當日)前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日或上櫃日止期間之基金淨值波動所產生的風險。ETF基金主要係採用完全複製法追蹤標的指數之績效表現為目標，然因基金必要費用、為因應申贖及指數調整等之相關交易、為維持曝險比例而從事證券相關商品交易及視特殊情形需要採最佳化複製法等因素，仍可能使本基金偏離標的指數之表現。基金追蹤指數之歷史資料回測結果或殖利率之表現，不代表基金投資組合之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。基金之追蹤指數模型請詳閱公開說明書。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止，經理公司或所委任之基金銷售機構不接受本基金受益權單位數之申購或買回。ETF上市或上櫃後之買賣成交價格應依臺灣證交所或財團法人櫃買中心之相關規定辦理，投資國內證券之ETF適用升降幅度限制，投資國外證券之ETF則無限制。本基金受益憑證之上市買賣，應依證券交易市場有關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。配息涉及收益平準金之ETF，基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。投資人可至經理公司網站(www.nomurafunds.com.tw)或致電客服中心查詢。基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。【野村投信獨立經營管理】AMK01-260100022

關鍵字： 台股野村投信基金ETF00935

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

炎亞綸控「感覺被排擠」 鬼鬼：是他沒有回訊息

推薦閱讀

記憶體股風雲再起！3檔收漲停　00947「權重高」漲勢稱霸ETF

記憶體股風雲再起！3檔收漲停　00947「權重高」漲勢稱霸ETF

台積電（2330）領軍下，今（16）日台股突破3萬1千點大關，續創創歷史新高，產業景氣進入「超級循環」周期的記憶體族群不甘示弱，力積電（6770）、廣穎（4967）、品安（8088）三檔強勢鎖住漲停，連帶讓擁有記憶體權重高達3成的台新臺灣IC設計（00947）終場勁揚3.2%，以21.92元作收盤創下收盤新高，成台股主被動式ETF漲幅之冠。

2026-01-16 14:26
15%關稅拍板！　超大型攬貨業：傳產幫助大、農曆年後貨量增兩成

15%關稅拍板！　超大型攬貨業：傳產幫助大、農曆年後貨量增兩成

台美關稅談判在美東時間15日達成協議，台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇。我國在亞洲-美國航線攬貨量全球排名前十大的兩家超大型攬貨公司負責人都認為，對台灣傳統產業幫助很大，估計農曆年後就可以看到新訂單，第一季末貨量就可以看到有起色。

2026-01-16 14:30
高階玻纖布供應拉警報！2檔同登漲停　台玻近10萬張等著買

高階玻纖布供應拉警報！2檔同登漲停　台玻近10萬張等著買

Low DK2、Low CTE等高階玻纖布缺貨問題，讓蘋果、輝達、Google以亞馬遜等大廠繃緊神經展開搶料，今（16）日玻纖布族群延續昨（15）日漲勢，輪動到股價相對便宜台玻（1802）跳空走高直奔41.8元漲停價位，創下2021年7月下旬以來新高，開盤兩個小時、11點左右成交量逼近19萬張，居上市成交量第三大個股，漲停委買逼近十萬張，建榮（5340）鎖住84.2元漲停價位。

2026-01-16 11:38
台灣對等關稅拍板15％　台積電：樂見達成穩健貿易協定

台灣對等關稅拍板15％　台積電：樂見達成穩健貿易協定

台美關稅在經過長時間談判後，確定15％不疊加，半導體232關稅條款獲最優惠待遇，對此晶圓代工龍頭台積電（2330）也聲明表示，樂見台美達成穩健貿易協定，緊密的貿易關係對確保具韌性的半導體供應鏈至關重要。

2026-01-16 10:39
土方之亂降温！可寧衛苦吞第2根跌停　3檔跟進倒地不起

土方之亂降温！可寧衛苦吞第2根跌停　3檔跟進倒地不起

營建土石方清運新制上路，頓時讓土方處理費飆漲，甚至無處可去，引發建案停工，在內政部國土管理署介入協調，讓土方概念股漲幅降温，今（16）日可寧衛*（8422）持續摜壓到42.1元跌停價位，連續第二根跌停板，而泰霖（8080）被列為處置股，每五分鐘一盤也被打落跌停，基士德-KY（6641）、台境*（8476）也亮燈漲停。

2026-01-16 10:34
台股續刷新高！00947、00962一日填息　00904填息逾9成

台股續刷新高！00947、00962一日填息　00904填息逾9成

台積電（2330）法說報喜，今（16）日台股開高走高勁揚600多點，上攻31475點新高，除息四檔ETF有兩檔完成填息，分別台新臺灣IC設計（00947）、台新AI優息動能（00962），而含「積」量達新光臺灣半導體30（00904）則是填息94.7%，台新永續高息中小（00936）呈現小跌格局，暫時處於貼息狀態。

2026-01-16 13:48
台美關稅拍板　經長：市場准入今年上半年公布

台美關稅拍板　經長：市場准入今年上半年公布

台美關稅談判抵定，經濟部部長龔明鑫今（16）日上午受訪時以「撥雲見日、破繭而出」形容自己的心情。他說，產業界反映談判結果比想像中更好，不過台美經貿磋商是長期工程，目前達成的僅是階段性里程碑，後續仍有許多市場准入項目將在今年上半年陸續公佈。

2026-01-16 12:03
台積電法說助攻！　ASML股價飆「市值破5000億美元」

台積電法說助攻！　ASML股價飆「市值破5000億美元」

在台積電（2330）釋出優於市場預期的2026年展望後，關鍵設備供應商艾司摩爾ASML股價應聲大漲，市值一舉突破5,000億美元，成為歐洲史上第三家達成此一里程碑的企業。

2026-01-16 10:45
台美關稅達成協議！專家：傳產大利多　提升台資銀在美優勢

台美關稅達成協議！專家：傳產大利多　提升台資銀在美優勢

台美貿易達成協議，台新投顧今（16日）指出，雙方協議獨創「台灣模式」供應鏈合作，而談判結果優於預期，對傳統產業是大利多，電子產業影響小，金融業則因信保業務提升台資銀行在美競爭優勢。

2026-01-16 10:01
慧洋董事會通過購買1艘4萬噸建造中散裝船　累計15艘節能船建造中

慧洋董事會通過購買1艘4萬噸建造中散裝船　累計15艘節能船建造中

慧洋-KY(2637)於今(16)日董事會後召開重大訊息記者會，宣布董事會通過由慧洋代子公司Wisdom Marine Lines S.A.向關係人Benefit Transport S.A.取得一艘4萬噸輕便型(Handysize)高規格節能散裝貨輪，預計交易總金額為3200萬美元，將於2028年第四季正式交付並投入慧洋營運行列。

2026-01-16 17:53

讀者迴響

熱門新聞

快訊／2飆股明起「抓去關」　低軌衛星耀登、散熱業高力上榜

土方之亂降温！可寧衛苦吞第2根跌停　3檔跟進倒地不起

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

台積電太甜！本土投顧上修台股目標價喊「2350元」　美股ADR狂飆

他曝龍巖買1121張台積電「成本275.1元」賺翻

快訊／台積電期貨觸及1760元　台指期夜盤一度漲近500點

台積電法說叫好！股價大漲45元至1735創高　台股大漲528 點破31300

富邦「東床女婿」出線　接掌人壽投資實權

快訊／雙創收盤新高！台股大漲598.12點作收　台積電漲50元至1740

即／威力彩連23槓　下期直奔5.7億！

關稅警報解除！彰化水五金鬆口氣　產業訂單可望回穩

台灣對等關稅拍板15％　台積電：樂見達成穩健貿易協定

台積電前董座劉德音加碼美光股票　斥資近2.5億元買進力挺

00929指數大改版受肯定！6月存股息、12月追成長　投資人期待重返榮耀

散戶為何總是容易被割韭菜？

6大壽險上月轉虧逾百億元　外價金飆高逼近5千億

00929改版績效超車00878、0056

台美關稅15%　他一看細項讚「條件優於日韓」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！
張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366