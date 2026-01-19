年終拿3600元氣炸！律師喊不違法「年終是恩惠」：1情況可要求補發

▲我國法律並未規定雇主必須發年終。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

年終的多寡會影響工作的衝勁。一名網友表示，年終只有拿到3600元，「該離職了嗎？」文章一出，大票苦主紛紛安慰，「我有拿過715元的，因為扣跨行轉帳15元」、「很多人連3600元都沒有，尤其是今年」。對此，林正椈律師坦言，年終獎金是恩惠、勉勵性質，不屬於雇主有義務給付之工資。

年終多屬非工資項 雇主可決定發放



[廣告]請繼續往下閱讀...

林正椈律師在臉書發文，根據我國勞動法規與實務判決見解，年終獎金屬於「非經常性給與」，具有勉勵與恩惠性質，因此並不被歸類為「工資」，也就是說，雇主在法律上並無強制發給年終的義務。換句話說，就算勞工覺得自己表現優秀、有苦勞也有功勞，若雇主決定不發，依法也很難透過訴訟成功爭取。

林正椈律師進一步指出，過往判例中，法院對於多數想「依法爭年終」的主張，幾乎都不採納。像是勞工提出「公司每年都固定發年終」、「規章寫有依營運酌發」等理由，法院認為這些都只是雇主的自我裁量，沒有構成義務；甚至有人主張「其他同事都有領」，也遭否決，法院表示，雇主有權依照個別員工情況決定是否發給年終獎金，不能用他人情況推論。

契約寫明保障年薪 可要求雇主補足



不過，若勞工想要勝訴，法律上仍有一個穩定支持的關鍵點。林正椈律師指出，若雙方在勞動契約中明確標註「保障年薪Ｎ個月」或是「保證年終Ｎ個月」，基於契約自由原則，雇主就應該受此契約拘束，不得無故取消或扣發，「但記得一定要留有書面證據，僅有口頭日後可能會因舉證不力而有所變化。」

．本文經「恩典法律事務所」授權轉載。