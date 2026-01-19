川普一句話嚇出避險需求！對歐8國加關稅　黃金白銀狂飆歷史高

▲圖為台銀總行展示黃金金條。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

川普一句話，市場炸鍋！美國總統川普放話對反對其「格陵蘭計畫」的歐洲國家祭出關稅重拳，貿易戰陰影急速籠罩全球金融市場，資金全面轉向避險資產，國際金價、銀價同步狂噴，雙雙衝上史上新高，貴金屬行情失速飆漲。

根據《彭博社》報導，川普宣布將對8個歐洲國家商品加徵關稅，稅率將分階段上路，最快2月1日開徵，6月再度加碼。市場擔憂歐洲勢必反擊，美歐恐爆發新一輪大型貿易戰，避險買盤湧入黃金、白銀，推升價格直線上攻。

《CNBC》進一步指出，川普在社群平台 Truth Social 發文明確點名，丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭與芬蘭都在關稅名單之列，相關商品將自2月1日起課徵 10% 關稅，並在今年6月一口氣拉高至 25%，關稅時程與幅度全面攤牌。

隨著川普強硬表態，歐洲各國高度警戒。消息人士透露，歐洲領袖近日將召開緊急會議，討論反制手段，不排除對約 930億歐元（約1080億美元） 的美國商品祭出報復性關稅；法國總統馬克宏也可能要求啟動歐盟最具殺傷力的「反脅迫工具」，美歐對峙態勢一觸即發。

分析指出，地緣政治衝突與政策不確定性同步升高，加上川普政府再度砲轟聯準會，市場對央行獨立性與美國債務風險的疑慮升溫，投資人加速撤離貨幣與公債，轉向實體資產，成為推升貴金屬暴漲的重要推手。

行情方面，截至台北時間19日上午7時35分，現貨黃金上漲 1.7%，報每盎司 4676.22美元，盤中最高衝上 4690.59美元；白銀更暴漲 3.9%，來到 93.6305美元，一度觸及 94.1213美元 天價。鉑金、鈀金同步走揚，彭博美元指數則小跌 0.1%。