今彩539頭獎「一注獨得」！　800萬獎落台北

力積電宣布銅鑼廠賣給美光 18億美元現金入袋

力積電（6770）今（17日）公告和記憶體大廠美光科技（MU）簽署獨家意向書（LOI，Letter of Intent)，美光將以總價18億美元現金收購力積電位於台灣苗栗縣銅鑼的P5晶圓廠。

0050、00929在列！20檔台股ETF除息秀一表看 逾504萬人參與

20檔台股ETF除息秀將在下周登場，其中多檔成分股因含台積電（2330），2026年以來績效表現亮眼，受益人也持續增加，預計逾504萬股民參與除息，市場熱鬧滾滾。

輝達H200銷往中國受阻 外媒：零件供應商停止生產

根據《金融時報》報導，引述了兩位知情人士表示，輝達（NVIDIA）H200人工智慧（AI）晶片的零件供應商已暫停生產，此前中國海關官員阻止了新獲批准的AI的貨物進入中國。

快去加油！ 汽油下周估最多漲0.8元

有車族注意！因伊朗地緣政治緊張局勢，導致國際油價大漲，台灣中油啟動平穩措施後，預估下周汽油每公升調漲0.6~0.8元、柴油調漲0.7~0.9元。

台驊尾牙抽獎一再加碼 今年挑戰高但將透過多元產品大幅降低影響

台驊控股(2636)今(17)晚在台北Ｗ飯店舉辦「立足亞太·放眼世界」年終尾牙，集團創辦人顏益財表示，今年國際海空運市場變數很多，挑戰很大，但公司長期佈局亞洲各國，以「多元市場」與「多元產品」的優勢，隨時調整服務內容，滿足客戶需要，有信心大幅降低可能的不利影響。

顏益財：今年供給過剩、需求分化 台驊布局亞洲國家20年穩健應變

台驊國際控股(2636)創辦人顏益財(17)日傍晚在年度尾牙活動接受媒體訪問，指出今年海空 運市場是供給過剩，需求分化，台驊在亞洲各國有完整布局，具有穩健應變能力；另美國降低台灣對等關稅後，對半導體與相關業者幫助最大，另台灣企業承諾在美國的投資將有數年建廠設備以及產品外銷與回送商機。

台新新光金旺年會席開1800桌 吳東亮勉員工「龍馬精神、一馬當先」

歲末年終各大企業陸續舉辦旺年會，去年中才完成合併的台新新光金今（17）日午間在台北南港展覽館舉辦「2026企業旺年會」，這是台新金控與新光金控合併後首度舉行的旺年會活動，來自全省各地及海外據點同仁共同參與，現場逾1萬8000名員工席開1800多桌，台新新光金特別包下南港展覽館1樓及4樓二個樓層的場地同步視訊連線進行活動，規模是歷年來同業的新高。

新興市場教父看好台股 稱金價失去吸引力「跌20%才會買」

有「新興市場教父」之稱的美國資深投資者Mark Mobius在接受《彭博》電視台訪問時表示，黃金在經歷了歷史性的上漲之後已經失去了吸引力，他說，「如果價格比今天低20%，我會考慮買進」。

中企署澄清未參與台美關稅談判 非中小信保基金範疇

針對部分媒體報導指稱「中小信保基金提供企業赴美2,500億美元融資信用保證，約近新臺幣8兆元」一事，經濟部中小及新創企業署嚴正澄清，臺美關稅協商係由政府整體經貿談判體系及跨部會機制統籌推動，中企署及信保基金皆未參與談判，報導所稱融資保證額度，與財團法人中小企業信用保證基金目前業務完全無關。

台股屢刷天價 法人：晶圓代工先進製程擴產支撐成長動能

台美關稅底定、晶圓龍頭大廠法說報喜雙利多加持，台股也同步刷新歷史新高紀錄，紅包行情銳不可當，昨（16）日站上31000點之上，PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，晶圓代工龍頭大廠持續加碼 3 奈米、2 奈米製程投資，反映出無論是晶圓製造相關設備廠、材料廠，或具備技術門檻的製程輔助供應商，皆有機會隨資本支出擴張而受惠。由於先進製程投資金額高、技術門檻深，相關訂單具備高度集中與長期性，一旦進入擴產循環，對整體產業獲利動能具放大效果，也將成為支撐台股指數的重要力量。