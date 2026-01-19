不只高股息！00929擁抱台積電、聯發科　完整通吃AI供應鏈紅利

財經中心／綜合報導

復華台灣科技優息（00929）今年開春報喜連發！除了配息加碼至0.1元，讓股民相當有感外，投資組合更迎來「質變」，首度納入台積電與聯發科，轉型為「有息又有價」的攻守兼備型ETF。專家認為，這次進化有助於補強傳統高股息ETF缺乏資本利得的短版，是打破績效魔咒的關鍵一手。00929本次除息日為1月20日，投資人只要在1月19日前進場，即可於2月13日領到這筆新年紅包。

過去許多高股息ETF為了追求高殖利率，往往剔除股息率較低、但成長性極強的科技龍頭（如台積電），導致在台股飆漲至三萬點的行情中，績效經常落後大盤。然而，00929此次指數優化打破了這項限制，透過放寬選股標準，將「季配」與「半年配」的優質企業納入池中，讓台積電、聯發科與大立光等指標股入列。

理財達人指出，這項策略調整是「一石二鳥」之計：一方面利用權值股的季配息特性填補配息空窗期，平滑全年配息來源 ；另一方面，則直接參與AI先進製程與邊緣運算的成長紅利，讓投資人不僅能領息，更有機會賺到價差。

除了選股邏輯改變，00929將換股頻率從一年一次調整為一年兩次（6月、12月），被視為提升戰鬥力的關鍵。選股策略上，6月主要鎖定「除權息旺季」，精選高殖利率且尚未除息的年配息個股，確保下半年股息水庫滿水位；12月則進入「除息淡季」，轉而聚焦基本面強勁的科技成長股及權值股，全力衝刺資本利得。這種「旺季追息、淡季追價」的靈活操作，修正了舊制反應過慢的缺點，更能貼近瞬息萬變的科技產業脈動。

在產業布局上，升級後的00929不再侷限於電子零組件，而是將觸角延伸至數位雲端、綠能環保及生技醫療等新興領域。除了台積電、聯發科與大立光之外，隨著牧德、家登、譜瑞-KY及是方電訊等關鍵個股加入，00929已建構出從上游矽晶圓、中游晶圓代工，到下游封測與雲端中心的完整AI供應鏈。