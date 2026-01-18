中國暫不允許輝達H200晶片進口　外媒爆供應鏈已暫停生產

▲輝達（NVIDIA）。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

根據外媒報導，輝達（NVIDIA）H200人工智慧晶片的中國出貨出現變數，在中國海關阻擋該款新近獲准銷售的AI處理器入境後，相關供應鏈已暫停生產準備。此舉為輝達拓展中國市場投下新的不確定性。

根據《金融時報》引述知情人士說法，原本為H200晶片供貨的零組件廠商，已在近期暫緩產線運作。輝達原先預期可接獲超過100萬顆來自中國客戶的訂單，供應鏈更曾為最快3月出貨而加班備料，但如今進度受阻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

路透社先前亦報導，中國海關本週已通知報關單位，輝達H200晶片暫不允許進口。另有消息人士指出，相關主管機關近期也約談國內科技企業，要求非必要情況下避免採購該款晶片。

知情人士透露，官方並未對上述措施給出具體理由，也未明確說明是正式禁令，或僅屬臨時性管制。由於事件高度敏感，相關人士皆要求匿名。

市場分析認為，H200為輝達目前僅次於最頂級產品的AI晶片，其去向已成為當前美中科技角力的重要焦點之一。儘管中國市場對該晶片需求強勁，但北京方面究竟是否將全面禁止進口、藉此扶植本土晶片產業，抑或仍在評估限制措施，甚至將此作為與華府談判的籌碼，仍有待進一步觀察。