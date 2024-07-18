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快訊／虛幣業者裁罰首例！　金管會開鍘王牌交易所152萬

▲▼金管會。（圖／ETtoday資料照）

▲金管會檢查局2023年底共陸續對4家虛擬貨幣業者辦理專案金檢。（圖／ETtoday資料照）

文／中央社

金管會2023年底對4家虛擬貨幣業者辦理專案金檢，首例裁罰出爐。王牌交易所因未確實對高風險客戶辦理強化審查、未確實了解客戶資金來源及去向、將客戶個資留存於外部公司系統等缺失，金管會今天出手開鍘王牌交易所新台幣152萬元。

金管會證期局今天公告，金管會檢查局2023年11月間對王牌數位創新股份有限公司（王牌交易所）進行防制洗錢及打擊資恐作業專案金檢，發現王牌交易所違反洗錢防制法及個人資料保護法規定，對此決議開罰152萬元罰鍰。

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金管會羅列王牌交易所4大缺失，首先，王牌交易所未確實對高風險客戶辦理強化審查措施、未確實了解建立業務關係的目的及性質、未完整辨識及驗證客戶身分、未確實辨識法人客戶實質受益人、未審慎評估提高客戶風險等級必要性。

其次，王牌交易所對交易持續監控未因應客戶洗錢風險等級訂定不同監控門檻值、未確實記錄對可疑交易警示的處理狀態及對同一客戶觸發可疑交易警示所辦理的調查紀錄、未確實了解客戶資金來源及去向。

第3，王牌交易所未完整留存為客戶辦理虛擬資產移轉外部發送方的錢包地址資料與客戶往來及交易紀錄憑證，且對於金管會辦理查核，漏未提供虛擬資產移轉資料。

第4，金管會發現，王牌交易所將客戶個資留存於外部公司系統，未有適當安全措施。

金管會檢查局2023年底共陸續對4家虛擬貨幣業者辦理專案金檢，其中包括王牌交易所在內，金管會今天出手開罰王牌交易所，創金檢虛擬貨幣業者裁罰首例，據了解，後續不排除有其他虛擬貨幣業者因當時的檢查缺失遭行政處分。

關鍵字： 金管會虛擬貨幣王牌交易所

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