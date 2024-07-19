美東罷工威脅加大尚未影響運價　美西線多數低於7千美元

▲美國東岸碼頭工人罷工的風險雖然提高，但攬貨業指還不至於影響到目前運價。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

美國東岸碼頭工人合約9月底即將到期，美國國際碼頭工人協會(ILA)警告談判時間不多，國內大型攬貨公司指出，罷工的風險雖然提高，但還不至於影響到近期運價，目前美東線運價持平，美西線運價則持續下修。

超大型攬貨公司指出，下周美西線每大箱(40呎櫃)運價報價多數在6700-6900美元之間，馬士基報6500元，但是也有7100-7700美元的高價，德翔海運與SeaLead聯營的美西線則報價5800-6100美元。

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攬貨業者指出，貨櫃船公司原規劃本月1日美西線運價調漲到8100-8500美元，但因加班船與新航線陸續出現，造成運價下修，但是與成本價1400-1600美元相較，仍是逾四倍的超高獲利運價。

上周赫伯羅德剛將今年獲利預測調高，息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)自20-30億歐元提高為32-42億歐元，息稅前利潤(EBIT)則估在12億歐元至22億歐元，約新台幣423.6億元至776.6億元之間。但赫伯羅德也強調，在運費大幅波動，以及重大地緣政治挑戰的背景下，預測存在高度不確定性。

工會雖然喊出狠話，表示不想要有任何一方，包括拜登政府官員在內，「介入我們的協商」，但是對於美東的罷工可能，業界也是認為很難預料，且美國總統有權要求雙方重回談判桌。

這次工會是以馬士基使用自動化系統作為停止協商的理由，但美國媒體道瓊社指出，自2008年以來，莫比爾港使用自動化設備處理卡車進出調度管理，ILA先前並未提出異議。

在歐洲線部分，因為船期混亂有些船無法如期回到亞洲裝貨，使得市場運價穩在高點，像7月29日到8月4日的第31周，因為回亞洲船隻不足，已出現需要加價買艙現象，不過預計8月下半月船公司才會再度調升運價，能否真的調漲，則要看屆時的供需狀況。