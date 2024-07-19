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駁川普「台灣奪取美晶片產業」說法　彭博：給中國有機可乘

▲▼美國前總統川普正式接受共和黨提名。（圖／路透）

▲美國前總統川普。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

美國前總統川普嗆應向台灣收取保護費，此一席話牽動市場敏感神經，引發各界討論，《彭博》專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）對此撰文反駁，強調川普的說法並不正確，恐會對美台產業關係造成衝擊，甚至反而對正想辦法迎頭趕上的中國帶來幫助。

川普接受「彭博商業周刊」（Bloomberg Businessweek）專訪時質疑美國是否應保衛台灣，他說，台灣奪取約100%的晶片事業，應該付給美國保護費。美國跟保險公司沒兩樣，台灣什麼都沒給。

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高燦鳴指出，這並非川普第一次對台灣晶片產業發表類似言論，卻是在美中兩大強權的軍事、貿易與科技競爭加劇背景下首次提起，他強調，台灣在全球半導體的市佔率不到四分之一，落後於美國，但在最先進晶片製造方面市佔率高逾90%。

他表示，當年德州儀器公司前高階主管張忠謀創立了台積電，是第一家只為外部客戶生產晶片的公司，英特爾公司是最早的客戶之一。從那時起，美台科技關係就成為一種共生且相互依存的關係。在 1990 年代，美國晶片設計者無法找到當地工廠來製造他們的產品時，台積電和聯電可以隨時提供幫助，如果沒有台灣人，美國半導體產業的巨擘高通、輝達和Xilinx 等公司就不會有今天。

高燦鳴強調，如果不是台灣企業承擔的風險，以及與美國公司的合作 而不是無節制的競爭，高通和博通公司不可能主導全球通訊晶片市場，輝達、英特爾和超微半導體公司也不會在人工智慧晶片（AI）競賽中領先中國。

若認為台美經濟並非互惠關係，恐破壞世界上最重要產業關係之一，進而讓中國有機可乘，高燦鳴強調，「無論最後誰入主白宮，這人都得明白台灣並非競爭對手，而是協助美國科技維持領先地位的最大支持者之一。」


 

關鍵字： 川普台灣美國科技貿易

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