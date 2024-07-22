7檔金融股接力除息　王道銀殖利率4%上車門檻最低

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

7檔金融股即將在本周接力除權息，包括4家銀行、一家證券、一家保險與一家金控，按各公司公告盈餘分配策略與19日收盤價估計，包括統一證（2855）、王道銀（2897）與第一保（2852）現金殖利率皆逾4%，以王道銀行19日收盤價10.65元持有門檻最低，被視為小資族心頭好。

台中銀（2812）、安泰銀（2849）、統一證（2855）於本周二（23日）率先除權息，周三（24日）接棒除權息的有聯邦銀（2838）、王道銀，周四（25日）為第一保、玉山金（2884）。

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法人指出，受到台股回檔影響，金融股今年除息行情遭遇波折，包括中信金（2891）、國票金（2889）、富邦金（2881）、京城銀（2809）、上海商銀（5876）、華票（2820）等6家金融機構都陷入貼息。

而金控中包括華南金（2880）、第一金（2892）、合庫金（5880）、永豐金（2890）、台新金（2887）則尚未公告除權息日期，銀行股中，台企銀（2834）預計在8月8日進行除權息，每股配0.2元現金與1.15元股票，合計1.35元；彰銀則是預計8月15日除權息，當天每股配發0.55元現金與0.32元股票，合計0.87元。

至目前為止只有國泰金（2882）、開發金（2883）與元大金（2885）完成填息，其中國泰金、開發金因為除息日皆在7月1日，僅花3天完成填息，6月27日除息的元大金花了11日填息。3檔填息達陣後的金融股，股價持續走弱，上周最後一個交易日仍出現1.95%至2.49%不等的跌幅。

