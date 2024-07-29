2024天下經濟論壇夏季場　透過AI轉型化危機為轉機

圖．文／天下雜誌提供

2024天下經濟論壇夏季場：迎戰未來，透過AI轉型化危機為轉機



當全球政經秩序與極端氣候一樣變幻萬千，分散風險、韌性管理成為企業存續的重要課題。今年 CWEF 天下經濟論壇夏季場以「Future Ready：韌性管理・預備未來」為題，聚焦於管理課題。

《天下雜誌》共同執行長兼內容長吳琬瑜在CWEF引言時提到，2024年最嚴峻的兩大趨勢就是氣候變遷與AI應用，但從50大企業到新創團隊，都有管理階層匱乏的問題，因此今天的CWEF針對管理痛點設計管理心法、創新發展、數位轉型與國際化案例等四大方向，希望能協助企業打開現有框架，著手預備未來。

從逆境中發掘轉型制勝策略

IMD瑞士洛桑管理學院教授俞昊介紹「未來整備度指標（Future Readiness Indicator）」，經過三年超過160企業個案的分析後，找出成功企業的關鍵在於破解績效與轉型之間的矛盾，企業在順境時投資未來、不斷創新、持續發展長期能力，拉大領先差距，就更有能力應對逆境時的壓力。俞昊教授提醒，這件事就像推巨石上山一樣不易，但不往前，就會被不斷湧來的難題打倒。

AI是近年最熱議題，但科技製造廠如何轉型升級？友達光電曾因中國產業政策及景氣循環等因素，虧損上千億。公司在2013年決定進行工業4.0轉型，將以往反應式的生產管理改為預測式，以少量多樣取代大量生產，經過十年努力，公司不僅轉虧為盈，更再創業績高峰。友達光電董事長彭双浪提醒，除了生產與組織的調整，更不能忽略管理團隊在智慧生產的知識與觀念再造。凌華科技董事長暨執行長劉鈞董事長認為AI智能要與專業結合，才能產生價值，因此AI從雲端落地、企業產生專屬智能將是未來趨勢。二位董事長都提及，大量生產已非台灣優勢，必需建立價值競爭力、順應AI趨勢才能掌握未來商機。

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▲台灣企業的新全球化時代，（左起）中國信託商業銀行總經理楊銘祥、台達電子董事長暨執行長鄭 平、臺灣大學名譽教授、誠致教育基金會董事長李吉仁

因為地緣政治風險，在新全球化時代，台商的面貎開始轉變。台達電子董事長鄭平說明公司在2009年初次營收衰退時，決定將原本ODM商業模式，轉為分析市場後找出可切入機會，由銷售驅動生產。中國信託商業銀行總經理楊銘祥，提到中信透過併購與股權的方式在海外成長，為使原有員工順利融合入，必需找到理念相合的CEO，並提出共同目標一起努力。李吉仁教授認為全球化是挑戰，也是機會，而人才將是全球化成功與否的關鍵。

新思維創造新成長動能

臺灣大學名譽教授李吉仁告訴大家，轉型最難的是組織與人無法改變，因此建議以系統性思維，共同發展轉型策略藍圖。在執行上，現有的績效管理模式常常框限管理者的領導能力與人才發展空間，李教授提醒，轉型是持續成長的新常態，必需利用發展架構加上刻意的練習，才能真正改變行為。

所有企業皆面臨減碳、全球競爭等新難題，如何將難題轉為商機？工業技術研究院院長劉文雄提出「無形資產融資」，由工研院鑑定新科技的技術能力，信保基金擔保後，新創團隊向金融機構融資。八方雲集國際董事長林欣怡分享擴展海外市場的慘痛經驗，即使到香港這個文化相似度極高的地區，八方雲集努力四年依然失敗，最後在林欣怡帶頭徹底在地化之後才成功。中華民國對外貿易協會董事長黃志芳提醒大家，前不久吸引全球科技CEO齊聚台灣的COMPUTEX正是由貿協舉辦。為協助台灣企業走向世界，貿協不僅透過AI為台灣廠商配對買主，更準備發展出台灣廠商專用，潛在市場與買主分析平台，打造台灣外貿生態圈。



▲左起杰倫智能科技全球業務總經理余常任、合隆毛廠總裁陳焜耀、臺大商研所特聘教授陳忠仁及宏碁資訊總經理周幸蓉交流經驗、暢談接班心法，為企業交棒指出新方向。



宏碁資訊總經理周幸蓉說明宏碁電腦以「IPO策略」開拓新市場、多角化發展，也讓人才有發揮舞台。已有百年歷史的合隆毛廠總裁陳焜耀認為傳產的傳承與接班尤其困難，世代的衝突不斷發生，因此傳承並非儀式，而是持續發展的企業演進。杰倫智能科技透過企業資料建立AI模型，協助企業進行傳承，其全球業務總經理余常任認為，在人才難尋、企業全球拓展的時代，將老師父的經驗留在AI，將有利於企業快速複製Know-How至世界各地。

聯發科人工智慧暨數據工程處協理葉家順強調，未來AI將成為人人可用的助理，聯發科正致力於開發安全、彈性、易用的生成式AI服務框架，未來不必高階主管或專業工程師，也可用AI助理來提高工作效能。科科科技集團多媒體科技業務群總經理李卓軒介紹，如何運用AI技術，將累積的影音內容轉化為新商品。兩位講者都強調了AI在企業知識管理和內容轉化的潛力。臺灣大學管理學院EMBA執行長陳家麟提醒大家，在現今AI浪潮下，數位轉型將是企業搭上世界趨勢的第一步。

▲友達董事長彭双浪（中）和凌華董事長劉鈞（左）聯手合作，利用AI落到地端做可視化，讓面板業的腦子和面子結合。清大執行副校長簡禎富（右）提醒，智慧製造及產業轉型升級，不只技術，更包括公司內部變革管理。

2024年夏季CWEF因應全球局勢的急劇變化，突顯前瞻視野和韌性管理的重要性。本屆論壇首次聚焦「管理」議題，邀請五位管理學界翹楚、12家頂尖企業齊聚一堂，共同探討如何在瞬息萬變的時代中，培養應對未來的能力，並穩健前行。

這場匯聚了260多位企業菁英的盛會，一起深入探討新時代管理思維，以及將理論落地執行，為企業在動盪中開創新機。