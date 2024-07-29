ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

2024天下經濟論壇夏季場　透過AI轉型化危機為轉機

圖．文／天下雜誌提供

2024天下經濟論壇夏季場：迎戰未來，透過AI轉型化危機為轉機

當全球政經秩序與極端氣候一樣變幻萬千，分散風險、韌性管理成為企業存續的重要課題。今年 CWEF 天下經濟論壇夏季場以「Future Ready：韌性管理・預備未來」為題，聚焦於管理課題。

《天下雜誌》共同執行長兼內容長吳琬瑜在CWEF引言時提到，2024年最嚴峻的兩大趨勢就是氣候變遷與AI應用，但從50大企業到新創團隊，都有管理階層匱乏的問題，因此今天的CWEF針對管理痛點設計管理心法、創新發展、數位轉型與國際化案例等四大方向，希望能協助企業打開現有框架，著手預備未來。

從逆境中發掘轉型制勝策略
IMD瑞士洛桑管理學院教授俞昊介紹「未來整備度指標（Future Readiness Indicator）」，經過三年超過160企業個案的分析後，找出成功企業的關鍵在於破解績效與轉型之間的矛盾，企業在順境時投資未來、不斷創新、持續發展長期能力，拉大領先差距，就更有能力應對逆境時的壓力。俞昊教授提醒，這件事就像推巨石上山一樣不易，但不往前，就會被不斷湧來的難題打倒。

AI是近年最熱議題，但科技製造廠如何轉型升級？友達光電曾因中國產業政策及景氣循環等因素，虧損上千億。公司在2013年決定進行工業4.0轉型，將以往反應式的生產管理改為預測式，以少量多樣取代大量生產，經過十年努力，公司不僅轉虧為盈，更再創業績高峰。友達光電董事長彭双浪提醒，除了生產與組織的調整，更不能忽略管理團隊在智慧生產的知識與觀念再造。凌華科技董事長暨執行長劉鈞董事長認為AI智能要與專業結合，才能產生價值，因此AI從雲端落地、企業產生專屬智能將是未來趨勢。二位董事長都提及，大量生產已非台灣優勢，必需建立價值競爭力、順應AI趨勢才能掌握未來商機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲（圖／天下提供）

▲台灣企業的新全球化時代，（左起）中國信託商業銀行總經理楊銘祥、台達電子董事長暨執行長鄭 平、臺灣大學名譽教授、誠致教育基金會董事長李吉仁

因為地緣政治風險，在新全球化時代，台商的面貎開始轉變。台達電子董事長鄭平說明公司在2009年初次營收衰退時，決定將原本ODM商業模式，轉為分析市場後找出可切入機會，由銷售驅動生產。中國信託商業銀行總經理楊銘祥，提到中信透過併購與股權的方式在海外成長，為使原有員工順利融合入，必需找到理念相合的CEO，並提出共同目標一起努力。李吉仁教授認為全球化是挑戰，也是機會，而人才將是全球化成功與否的關鍵。

新思維創造新成長動能
臺灣大學名譽教授李吉仁告訴大家，轉型最難的是組織與人無法改變，因此建議以系統性思維，共同發展轉型策略藍圖。在執行上，現有的績效管理模式常常框限管理者的領導能力與人才發展空間，李教授提醒，轉型是持續成長的新常態，必需利用發展架構加上刻意的練習，才能真正改變行為。

所有企業皆面臨減碳、全球競爭等新難題，如何將難題轉為商機？工業技術研究院院長劉文雄提出「無形資產融資」，由工研院鑑定新科技的技術能力，信保基金擔保後，新創團隊向金融機構融資。八方雲集國際董事長林欣怡分享擴展海外市場的慘痛經驗，即使到香港這個文化相似度極高的地區，八方雲集努力四年依然失敗，最後在林欣怡帶頭徹底在地化之後才成功。中華民國對外貿易協會董事長黃志芳提醒大家，前不久吸引全球科技CEO齊聚台灣的COMPUTEX正是由貿協舉辦。為協助台灣企業走向世界，貿協不僅透過AI為台灣廠商配對買主，更準備發展出台灣廠商專用，潛在市場與買主分析平台，打造台灣外貿生態圈。

▲（圖／天下提供）
▲左起杰倫智能科技全球業務總經理余常任、合隆毛廠總裁陳焜耀、臺大商研所特聘教授陳忠仁及宏碁資訊總經理周幸蓉交流經驗、暢談接班心法，為企業交棒指出新方向。


宏碁資訊總經理周幸蓉說明宏碁電腦以「IPO策略」開拓新市場、多角化發展，也讓人才有發揮舞台。已有百年歷史的合隆毛廠總裁陳焜耀認為傳產的傳承與接班尤其困難，世代的衝突不斷發生，因此傳承並非儀式，而是持續發展的企業演進。杰倫智能科技透過企業資料建立AI模型，協助企業進行傳承，其全球業務總經理余常任認為，在人才難尋、企業全球拓展的時代，將老師父的經驗留在AI，將有利於企業快速複製Know-How至世界各地。

聯發科人工智慧暨數據工程處協理葉家順強調，未來AI將成為人人可用的助理，聯發科正致力於開發安全、彈性、易用的生成式AI服務框架，未來不必高階主管或專業工程師，也可用AI助理來提高工作效能。科科科技集團多媒體科技業務群總經理李卓軒介紹，如何運用AI技術，將累積的影音內容轉化為新商品。兩位講者都強調了AI在企業知識管理和內容轉化的潛力。臺灣大學管理學院EMBA執行長陳家麟提醒大家，在現今AI浪潮下，數位轉型將是企業搭上世界趨勢的第一步。

▲（圖／天下提供）

▲友達董事長彭双浪（中）和凌華董事長劉鈞（左）聯手合作，利用AI落到地端做可視化，讓面板業的腦子和面子結合。清大執行副校長簡禎富（右）提醒，智慧製造及產業轉型升級，不只技術，更包括公司內部變革管理。

2024年夏季CWEF因應全球局勢的急劇變化，突顯前瞻視野和韌性管理的重要性。本屆論壇首次聚焦「管理」議題，邀請五位管理學界翹楚、12家頂尖企業齊聚一堂，共同探討如何在瞬息萬變的時代中，培養應對未來的能力，並穩健前行。

這場匯聚了260多位企業菁英的盛會，一起深入探討新時代管理思維，以及將理論落地執行，為企業在動盪中開創新機。

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

關鍵字： AI天下經濟論壇管理AI轉型

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

雲豹能源殺不完　今爆第3根跌停「三天跌近百元」

雲豹能源殺不完　今爆第3根跌停「三天跌近百元」

雲豹能源（6869）今日苦吞連續第三根跌停，股價跌至237元，大跌26元，其他綠能股同樣見逃命潮，天方能源（3073）盤中也一度跌停，股價最低來到81.9元。

2024-07-29 11:03
猛獁象飆漲！遊戲股王鈊象除權息第2天　續衝填息

猛獁象飆漲！遊戲股王鈊象除權息第2天　續衝填息

以麻將遊戲《明星三缺一》成功打下一席之地的遊戲股王「鈊象」，繼7月26日直奔漲停786元後，29日開盤前試撮再度跳空漲停來到864元，開盤10分鐘後雖然一度收斂來到838元，漲幅仍見逾6.6%；目前暫報852元，上漲69元，漲幅8.78%，成交量達6,143張。

2024-07-29 10:54
妖股錸德「強勢回歸」！開盤15分鐘噴漲停　1.6萬張排隊等買

妖股錸德「強勢回歸」！開盤15分鐘噴漲停　1.6萬張排隊等買

光碟片製造商錸德（2349）29日早盤以15.15元開出，開盤不到15分鐘，就衝上漲停價16.05元，直至目前仍有1.6萬張排隊等買。曾連飆多根漲停板的錸德，一度被形容是「妖股」，如今強勢回歸，受投資人矚目。

2024-07-29 10:01
台積電反彈漲20元至944　台股復仇大漲逾340點收復22400

台積電反彈漲20元至944　台股復仇大漲逾340點收復22400

受惠美股、亞股強勁反彈，台股今（29）日表現也暴力回升，台積電（2330）開盤漲20元至944元，指數大漲342點衝破22460點。

2024-07-29 09:03
日圓換匯「0.2182」攀4個月最差行情　10萬台幣少換逾3萬日圓

日圓換匯「0.2182」攀4個月最差行情　10萬台幣少換逾3萬日圓

日圓彈升、台幣走弱，台銀今（29日）日圓現鈔換匯牌告價來到0.2182，創3月11日以來、逾4個月最差行情，若與7月11日日圓最低價0.2046相較，以10萬台幣換匯少換3萬日圓。

2024-07-29 12:54
于美人未幫員工辦勞保　勞動部「罰2萬」公告曝光

于美人未幫員工辦勞保　勞動部「罰2萬」公告曝光

資深媒體人于美人競選中正萬華區立委引發勞資糾紛，勞動部本月上旬公告，于美人沒有幫所屬勞工辦理勞保、退保手續，因此開罰2萬元。

2024-07-29 12:33
創意法說看空股價打入跌停　超過1500張等著賣

創意法說看空股價打入跌停　超過1500張等著賣

創意電子(3443)25日舉行法說會，但由於先前法人看好創意有機會在NRE（委託設計服務）帶動下調高財測，但創意財測卻意外保守，預期Q3營收季減個位數百分比，且全年營收將大致持平，導致創意今日股價跳空跌停，大跌130元至1205元，截至中午12點，還有超過1500張排隊等著賣。

2024-07-29 12:10
2024台灣新創世界杯「振生半導體奪冠」　10月赴美爭百萬美元投資款

2024台灣新創世界杯「振生半導體奪冠」　10月赴美爭百萬美元投資款

2024台灣新創世界杯（Taiwan Startup World Cup, TSWC）26日登場，美國評審從165家優秀團隊中，遴選出前15強的新創企業參與台灣區域決賽，並由評審團現場選出前三名，最終由「振生半導體」獲得冠軍，代表台灣於10月赴美國舊金山參與全球決賽，爭奪100萬美金投資款。

2024-07-29 11:52
達飛Q2營收年增6.8%　我長榮、陽明卻年增逾五成

達飛Q2營收年增6.8%　我長榮、陽明卻年增逾五成

全球第三大貨櫃船公司法國達飛航運上周率先公佈第二季財報，營收為131億美元，年增6.8%，而我國長榮海運(2603)第二季營收年增率高達58%，陽明海運(2609)年增50.06%，業界分析差距會這麼大，估計與我貨櫃雙雄東西向的歐美線營收占比高達七成以上，而達飛除了東西向，南北向也佈署不少航線，而今年第二季運價漲幅最高的是歐美線。

2024-07-29 11:49
新光金爆10萬張殺盤一度翻黑　玉山金跌近1%最弱

新光金爆10萬張殺盤一度翻黑　玉山金跌近1%最弱

台股今（29日）策動反彈，不過金融股表現兩樣情，開盤2小時金控股王富邦金（2881）盤中反彈重新收復87.4元除息參考價，終結貼息悲情朝填息道路邁進；不過現增申購募集中的新光金（2888）卻爆出逾10萬張交易量，盤中一度翻黑，最低報10.65元。不過金控股中表現最弱為玉山金（2885），開盤5分鐘後多在平盤之下游走，11點半跌幅仍近1%。

2024-07-29 11:41

讀者迴響

熱門新聞

妖股錸德「強勢回歸」　開盤15分鐘噴漲停

185萬人領錢囉！符合資格「平均領1.87萬元」　明天入帳

高股息ETF越跌越買？　不敗教主喊4情況別碰

00940無腦扣5000元連3個月　達人秀對帳單：績效負34元

246萬存股族看過來！5官股金融除權息比一比　兆豐金稱冠

存股族搶2萬紅包！新光金抽籤申購今起跑　限「買10張」吸睛

公司規定「外套不能掛椅背」！職場新人超納悶

2家職業工會欠繳保費　勞保局將暫拒給付

退休只靠單一收入保證慘

342萬人準備領錢！首批退稅　7／31直接入帳

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

3歲娃衝車陣哭找阿公　女警姐姐「呼呼」無效

楊勇緯巴黎奧運無緣奪牌　劉文等：他需要時間調適

沒有Toro聲音成19年遺憾　Energy圓夢..他爆哭：本來不想唱

五月天阿信來了！EnergyY合體　上台大跳〈星期五晚上〉嗨爆

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

熱門快報

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

超過5000個獎項等你抱回家

現在打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，就有機會獲得GoPro10、Switch Lite、萬元購物金等大獎！

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366