台灣首家進軍資本市場核子醫學藥廠　吉晟生技25日登錄興櫃

▲吉晟生技董事長楊朝堂。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

核子醫學藥廠吉晟生技（7762）預計7月25日登錄興櫃，吉晟生技是台灣第一家經衛福部及原原能會雙重認證的核子醫學藥廠，也是第一家進入台灣資本市場的專業核子醫學藥品公司，主要產品為PIC/S GMP無菌製劑、製造分子影像藥物(放射性藥物)及銷售，吉晟生技目前共取得6張食藥署放射性藥品藥證，在熟悉數項關鍵製造藥物技術、並具備開發製劑技術平台之基礎上，將自行開發製程或與國外研究機構合作研發具有經濟價值之放射性核種。

隨著全球大型藥廠近期收購放射藥廠消息不斷，核子醫學製藥儼然成為製藥業的新焦點與新藍海。吉晟生技主要產品主攻核醫正子藥品，以正子斷層攝影用藥品的研發與應用為主，包括氟去氧葡萄糖【氟-18】注射劑(FDG)、腦部正子斷層掃描造影顯影劑(Florbetaben)、【氟-18】氟化鈉注射劑(NaF)等等。

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氟去氧葡萄糖【氟-18】注射劑為全身或局部造影正子藥物；於2015年經食藥署核准取得氟去氧葡萄糖注射劑(FDG)之藥品許可證，用於評估心臟、肺臟、腦部的葡萄糖代謝狀況，以及癌症的診斷、分期和治療監測。【氟-18】氟化鈉注射劑(NaF)則為全身骨骼造影正子藥物；於2022年經食藥署核准取得氟化鈉注射劑(NaF)之藥品許可證，可偵測骨骼活性區域變化，用以評估、發現全身骨骼的創傷或疾病，如退化性關節炎、感染(骨髓炎)、骨癌、無法解釋的骨疼痛等。

在核醫新藥主力方面，吉晟生技則主攻阿茲海默症核醫檢測新藥及Radio Drug Conjugate（RDC，核醫癌症精準治療藥品製造），吉晟生具代表性新藥產品腦部正子斷層掃描造影顯影劑，對於β-Amyloid類澱粉蛋白有優良的結合力，是治療阿茲海默氏症前的評估的黃金標準，用以估計及量化腦部β型澱粉樣蛋白神經炎斑塊沈積情形。本藥在2024年末新一代阿茲海默氏症抗體治療藥在台灣上市後，隨著檢測與治療的需求將有增額的成長。

在RDC部分，吉晟生技目前接受委託製造尚未引進台灣之核醫新藥以供臨床研究用途使用。利用半衰期較長且放出射程較短、能量較強的α、β粒子同位素核種與藥物結合，運用其發射的射線能量可集中在病變組織中直接殺死目標細胞，同時在組織內有一定的作用範圍，對稍遠的正常組織則不會造成明顯損傷特性，達到精準治療的效果。

隨著國內人口結構老化趨勢，老年人口對核醫需求不斷增加，吉晟生技之核子醫學製藥的發展，從「傳統檢測藥品製造」、到「國際核醫新藥引入」、並轉型為「癌症精準治療藥品製造」，下一步便是「與國際接軌」。

吉晟生技自2011年來，已累積了13年核子醫學製藥經驗，透過產能的優化、設備升級、國際藥廠營運管制系統的導入、核醫藥品專業人才的培養、專業運送量能的提升，邁入資本市場。目前取得竹南土地，近期將啟動第二藥廠之興建，以進行 「新核種開發與新藥品製造」準備，除了滿足國內醫療院所之需、新開發之核種更可望加入國際供應鏈。