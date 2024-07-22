統一超CITY CAFE邁向20周年　去年營收衝破170億元

▲統一超CITY CAFE推出20週年品牌杯。（圖／統一超提供）



記者廖婕妤／台北報導

統一超（2912）自有品牌CITY CAFE邁入20周年，主打全客層咖啡饕客，更透過多元品牌聯名、周邊價值營銷，連續20年業績成長，整體CITY CAFE（含精品及茶飲）去年營收首度突破170億元，其中購買咖啡比例達8成。

統一超表示，自2004年推出CITY CAFE以來，對品質承諾不斷精進，從嚴選生豆、在地烘焙、機器設備整新、淨化水質、專業服務訓練、豐富視覺、訴求感性、整合傳播等8大元素，用心做好每杯CITY CAFE。

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統一超指出，CITY CAFE主打全客層咖啡饕客，持續提供多樣化飲品及數位化服務，更透過多元品牌聯名、周邊價值營銷，讓咖啡成為消費者生活日常，進一步帶動CITY CAFE連續20年業績成長，觀察目前購買拿鐵和美式佔比4：4，另外2成為風味飲，由此顯示消費者對風味飲需求逐漸增加。

其中，2018年首度推出的西西里風檸檬咖啡系列，更獨領咖啡市場，掀起全市場水果飲品風潮，近3年銷售成長近1倍；同時觀察到咖啡嗜好者增加，2021年首度推出的濃萃系列去年業績成長6成，另也因應市場趨勢，同年推出植物系燕麥飲品系列，持續跟進優化。

此外，本周將迎來奧運，統一超觀察，每逢國際賽事期間燒烤、炸物等「觀賽美食」商品銷售成長明顯，尤其在宵夜時段還可較平時成長超過5成，看好此波「夜貓經濟」，7-ELEVEN自7／24起推出多項優惠活動，更與中華電信合作，在7／27至8／12於指定門市的OPEN!CHANNEL數位看板聯播網、以及指定酒BAR之MOD公播國際體壇精彩賽事，更於7／27下午在花蓮DAKA台泥園區、7／31晚間在嘉義阿里山火車站前廣場前主辦的2場戶外公播活動，一同為賽事喝采。