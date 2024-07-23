快訊／91萬投資人注意！00940再配0.05元 8／8除息

擁有逾91萬投資人的元大台灣價值高息（00940）今（23日）宣布第2次盈餘分配，每股發0.05元，預計8月8日除息，9月2日入帳。

台積電營運牽動全球經濟 外媒：川普評論需要了解「四大數字」

根據外媒巴倫週刊報導，台積電（2330）和其他科技股上周遭遇重創，外媒認為，美國前總統川普近日發表有關台灣的言論可能是點燃火勢的導火線，不過外媒也點出四個關鍵數字，認為川普在發表言論時，應該要了解到台積電的重要性。

凱米「颱風假不是假」 給薪、職災規定一文看

凱米颱風來勢洶洶，全台都可能受到風雨影響，是否放颱風假也引發關注，不過，其實颱風假並不是法定的假期，因此雇主可自行決定給不給薪；求職網站日前也調查，有95.6％民眾、63.3％企業表態贊成將颱風假法制化、也就是採有薪假的模式。

凱米颱風來勢洶洶 災害損失抵稅先做好3措施

凱米颱風近逼，高雄市稅捐稽徵處籲請民眾嚴防豪雨注意自身安全，如受天災影響而有財產損失，請記得3大措施先做好，包括：1、先拍照存證；2、檢具證明文件，最後再申報減免。

雲豹能源、天方能源雙掛跌停！ 資金轉回台積電懷抱

綠能股今日慘綠！在今日大盤資金回流台積電下，雲豹能源（6869）、天方能源（3073）早盤雙雙摜至跌停，其他綠能股如森崴能源（6806）及泓德能源（6873）也都走低。

收購SM娛樂「惡意操作股價」！Kakao創辦人金範洙涉案被逮捕

韓國科技巨頭Kakao創辦人金範洙（김범수，Brian Kim）23日被檢方逮捕，涉嫌在收購K-pop產業的SM娛樂公司期間，惡意操作股價。目前仍不清楚金範洙的涉案程度，檢方仍在調查中。

十年一遇好時機！瑞銀投信：下半年掌握「外、雙、西」3大投資亮點

對於今年後市，投資人需注意什麼重點，瑞銀投信投資研究部主管陳碩存表示，今年AI產業仍有2,000多億元的投資規模，還不會是市場正擔心的泡沫化；而若投資美國投資級債，則建議選擇5至7年期的債券天期，以免時間太長需承擔高利率風險。整體而言，下半年投資可以掌握「外」「雙」「西」等3大亮點。

凱米颱風來襲 經濟部開設二級災害應變小組

凱米颱風持續靠近台灣，經濟部開設二級災害緊急應變小組，經濟部長郭智輝今（23）日與水利署、台水、台電視導聽取應變執勤報告，強調「無恃颱風不來，恃吾有以待之」，寧可寬估提早因應，降低颱風若引起災害的影響，對於都市人口稠密區、醫院長照機構、機場高鐵車站等重大設施，要穩定水電供應。

快訊／台股回神彈漲逾500點 鴻海重返「郭董退休價」200元

美股止跌回升，台股也反彈，23日開盤漲257.76點，加權股價指數22,514.75點，一度大漲505.57點來到22,762.56點。觀察電子權值股，其中，台積電（2330）一度上漲31元來到970元，鴻海（2317）也重返「郭董退休價」200元，上漲4.42%至201元。

00940規模首跌破1700億 巨嬰第2波配息仍可期

擁有逾91萬投資人的元大台灣價值高息ETF（00940）掛牌以來首見規模跌破1700億元大關！受到台股回檔、投資人贖回等因素影響，元大投信公告00940資產規模在昨（22）日首度跌破1700億元大關，降至1696.22億元。不過法人認為，00940收益平準金仍有0.29元，「發錢實力」依然雄厚，月底前公告第2波配息仍可期待。