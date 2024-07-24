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獨家／陽明總座杜書勤傳接大陸子公司董座　策略長白崑榮接遺缺

▲陽明海運總經理杜書勤傳將出任中國(子)公司董事長兼總經理，遺缺由策略長白崑榮接掌。圖右二為陽明前董事長謝志堅，左二為陽明前總經理林文博（圖／陽明提供）

▲陽明高層大合照，左一為總經理杜書勤，左二是前董事長謝志堅，右二為陽明前總經理林文博，右一為策略長白崑榮。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運董事長已確定由海洋大學航運管理系教授兼主任蔡豐明接任，目前正在辦理借調手續，業界高層於23日傳出陽明總經理杜書勤也將異動，將轉任陽明中國區子公司環明（上海）國際船務代理有限公司董事長兼總經理，總經理遺缺則內定由策略長白崑榮升任，新人事預計8月初生效，後續將帶動連串人事異動。

對於杜書勤的異動，業界高層表示頗為意外，研判或許受了「特別貢獻獎金」事件影響，該事件提供黑函給媒體者原是針對現任董事長鄭貞茂，但牽連到杜書勤，但政府高層顯然也考量到杜書勤因為政府的肥貓條款，雖然是基層出身，卻因升任總經理，過去兩年比公司員工少拿約50個月年終獎金；另因這次調職，杜書勤不再受肥貓條款限制，明年如果陽明年終獎與員工紅利有超過12個月，杜書勤就可順利領取。

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杜書勤1965年生，交大運輸管理系、台大土木工程研究所碩士班畢業、博士班肄業，退伍後就進入陽明工作，在業務、企劃部門待過，管過亞洲線與美國線，曾任美洲定航部協理，也曾外派上海、寧波與香港，2018年自香港調回台灣擔任業務長，2020年2月升任策略長，同年11月升任總經理，在陽明有32年資歷，由於曾經派駐大陸兩大站，對大陸業務將是駕輕就熟。

杜書勤擔任總經理期間，陽明在2021-2024年獲利創下歷史新高，並達成連續4年獲利紀錄。根據法國海運諮詢機構Alphaliner統計，2021年全球貨櫃船公司當中，陽明營業利益率(Operating Margin)名列全球第一，高達61.3%，今年已確定獲利無虞；由他兼任董事長的光明海運也連續三年獲利。

白崑榮1960年生，政治大學企管系畢業，交通大學經營管理研究司所碩士，自陽明基層做起，曾在陽明企劃、業務、策略等部門歷練過，擔任過好好國際物流總經理與董事長，2020年調任地中海區域總經理，派駐在希臘比雷埃夫斯港，2022年5月董事會掉他回總公司接掌策略長。

白崑榮在陽明資歷約40年，個性穩重，判斷能力佳，公司高階主管形容他非常聰明，做事積極，是很正向的性格，看好他的領導能力，而他也一直被陽明歷任董總視接班人選。

由於陽明近四年都沒有擢升副總經理，目前僅有白崑榮與技術長鄭正雄兩位資深副總，而高階主管又相繼退休，這次因杜書勤異動牽動連串人事，現任中國（子）公司總經理史美琦將另行安排職務，策略長遺缺也需要補上，將帶動第二、第三波人事異動，也增加員工升遷機會。

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關鍵字： 陽明海運杜書勤白崑榮

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