美大選干擾全球股市　專家：搶短一口氣投入要有勇敢的心臟

▲美股重挫拉低台股。（示意圖／記者湯興漢攝）



文／碎念女子萬萬歲 Murmur Girl

台灣在放颱風假的同時，全球金融市場還是持續在運作的。美國股市昨天仍然處於政治的不確定性因素，呈現下跌趨勢。

據美國媒體報導，美國時間週三，現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）召集了華爾街巨擘商討如何擊敗川普的策略，當然最大的因素是希望從這些企業中獲得競選資金的金援。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這不僅是現任總統拜登宣布退選後，賀錦麗首次大動作邀約企業家，同時也約略反映出目前美國選舉川普仍處上風的情況。

而反應在美國主要指數方面，幾乎都呈現大跌，尤其以科技股跌幅最深：道瓊-1.25%、標普-2.31%、納斯達克指數-3.64%、費城半導體指數-5.41%；台積電ADR-5.90%、Tesla-12.33% 、NVIDIA-6.8% 、Meta-5.61%。

其中科技股的反應女子自己是認為在美國政治因素消減前，動盪的可能性都會非常的高，如果是保守型的投資人，可以考慮定期定額，一口氣投入可能要有比較勇敢的心臟。

債券及匯率市場方面，債券殖利率稍微上漲+0.60%，美國幾位分析師仍然看好美國9月勢必須要降息，甚至有人表達降息越早越好。

至於匯率市場，市場普遍認為日本央行已經出手干預匯率，目前1美元兌日圓為153左右；而1美元兌新台幣仍然有32.7元的水準。

因此女子自己也偏向同意市場看法，日本央行已經出手干預，而至於日本會不會達到溫和通膨的目標？以及接下來匯率正常化，就看下週7/31（三）日本央行BOJ的會議了。

本文由《碎念女子萬萬歲 Murmur Girl》授權提供。