先探／川式震撼教育　受惠受害股出列

川普高喊競選政見，包括對國外進口產品課徵十％關稅、對中國更將課徵超過五○％關稅；加上要求台灣付保護費，並指台灣拿走了他們全部的半導體工作，台股近周連續大跌，川普若當選，台灣哪些產業將受惠或受害呢？

文／方亞申

近一周來美國總統選戰高潮迭起，先是川普演講時遭槍擊，所幸無事，但競選聲勢大漲；並逼得民主黨的拜登宣布退選，改由副總統賀錦麗擔任候選人與川普相拚。在川普正式被共和黨提名選總統後，過去主張政見一一被拿出來檢視，真的是鷹派中的鷹派。不僅認為選後俄烏戰爭很快結束，焦點將放在亞洲的中國。計畫對中國提高六○％懲罰性關稅。

川普更主張要對所有進口商品課徵十％關稅，藉此平衡貿易逆差，並保護美國產業與就業機會。由於加徵關稅會拉高物價而等同對人民加稅，川普因此提出將過去臨時性減稅措施「永久化」作為補償。

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對於能源政策，若執政將積極開發美國的石化能源，重啟石油、天然氣開採，降低國內生產及生活成本，沖銷關稅對物價帶來的衝擊。國際能源價格可能長期走軟，而將有助於原物料價格的平穩。

台塑有望加入美基建行列

再者，這次競選口號還多了一句「讓美國再次富有」，明顯是針對拜登陣營，大打經濟牌，看準民眾對通膨高漲的民怨不滿，川普主張降息、減稅並對進口貨品增加關稅，也表態支持加密貨幣。此外，前次川普競選總統，就主張將企業稅從三五％降至十五％，最後實際是降至二一％。這次競選，川普表示支持調降公司稅稅率，而且評論二○％是個不錯的整數。企業稅降低與否很重要，因為透過降稅，可使企業自國外進口多課徵的十％稅率有所彌補，目前美國公司稅稅率為二一％，即使只小幅減至二○％，對獲利的美國企業來說，可能代表每年減稅數十億美元。

對於台灣，川普在共和黨提名大會上兩度提到台灣，他說，當前危險指數高的區域包含歐洲、中東、台灣、南韓和菲律賓，已逼近第三次世界大戰的邊緣；川普也談到中國大陸環伺台灣問題。對照先前接受媒體訪問，認為要去防禦幾千公里外島嶼相當困難與花錢；並且提到「多年來我們（美國）保護台灣，他們卻偷走我們的晶片事業，我們有多愚蠢？我不確定美國繼續捍衛台灣有什麼意義？」要求台灣繳交保護費將是主要訴求！

原本今年以來費半指數已上漲超過三六％、那指上漲超過二七％，指標股輝達大漲超過一六○％，台股也大漲超過三成，在鷹派的川普當選總統機率大為提高下，全部都快速回檔，（見附表）。整個科技股今年以來的多頭氣勢都被改變了。

若以川普前次任期內較受惠股作參考，以能源、軍工、汽車、金融為主，科技股是順勢而為；另弱勢美元也是主軸，川普先前已放出聯準會最好等他當選後再開始降息，或許未來一旦啟動降息，速度將加快。而川普要盡快解決俄烏戰爭，集中焦點對付中國，就是要把武裝重心放在亞洲。當初川普也都要求有駐軍的韓國及日本提高國防軍費比重，這次當選一定要求軍費占ＧＤＰ更高比重。

對於要求付保護費的台灣，預期將加大武器銷售，不管是收費技術移轉或是與台廠合作生產武器都是方法之一，有利台灣軍工股業績，包括千附精密、全訊、雷虎、龍德造船等（見後文）。

至於能源方面，川普鼓勵開採本身油源，對於綠能倒不是太重視，所以近期美國能源股如雪佛龍、西方石油及艾克森美孚股價表現都不錯。再者，加快美國基礎建設，對於塑化原料都有幫助，台塑集團的台塑、南亞、台塑化在美國都有龐大轉投資，當初台塑集團也曾配合川普要求大公司回流美國建工廠，台塑集團可是花了超過十億美元投入美國擴廠，以便吃到美國基建市場。台塑集團受中國近兩年來石化產能大量開出，本業展現虧損。若川普重登總統，那麼台塑集團將有機會加入美國建設行列。

汽車ＡＭ大廠吃下定心丸

另外，大成鋼也可注意，該公司作為通路商，目前販售的產品只有四％是自己生產，剩下九六％都是通路買賣，供應商及客戶包括全球各大知名廠商；括歐洲的Thyssen、Mittal、美國的ATI、AK Steel、亞洲的華新麗華等；客戶包含Reliance、Ryerson等。雖說美國將提高關稅，但是大成鋼可透過買賣美國當地鋼鐵產品因應，且在美企業享有可能降稅利多，該公司首季ＥＰＳ僅○．四七元，上半年也不會太高，但是若執政者換黨派，明年大成鋼未來獲利將看好提升。（全文未完）

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