先探／謝金河：台積電仍是台股的中樞神經

文／謝金河

今年七月美國政壇的變化令人眼花撩亂，先是川普在賓州造勢挨槍，只見他大難不死，迅速爬起來還手握拳頭高喊「戰鬥」，隨後在共和黨造勢大會中，他選擇三十九歲的《絕望者之歌》作者J.D.Vance參議員當副手，這一連串動作將共和黨聲勢拉到最高點，也趁勢逼下老邁的現任總統拜登。

十四日拜登發表退選聲，並支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）接替，賀錦麗臨危授命，緊急站上第一線，也迅速整合民主黨內部不同聲音，很快地，她與川普民調差距只有一％，接下來，民主黨快速整合，鹿死誰手，仍有好戲可看。

股價驟跌回應乖離過大

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不過美國總統大選卻意外觸發了股市回檔，這其中最敏感的中樞神經是台積電，川普遇刺不久，彭博商業周刊登出六月底訪問川普的內容，川普大喇喇說，台積電搶走美國一○○％的晶片生意，台灣很有錢，美國與中國相距九五○○英里，台灣只相隔六八英里，台灣必須交保護費，這個刺耳的雜音，立刻促成股市的回檔，台積電股價立即下挫回檔，其實台灣每年向美國購買的軍備，這是老早就向美國交保護費，川普說台積電搶走美國一○○％晶片業務，其實這是國際分工下的必然，不是台積電搶走美國晶片，是美國不願意做，也做不來，假如台積電老早就到亞利桑那設廠，但是晚亞利桑那兩年的日本熊本已經開始營運，亞利桑那仍在面對勞方罷工的問題。

川普這一番對台灣充滿偏見式的言論，有人認為是四年前鴻海郭董放大聲勢要到威斯康辛設廠，川普受邀剪綵，那時場面陣仗都很大，但郭董後來放鴿子，威斯康辛投資成了空包彈，川普上一次敗選，他丟了關鍵的威斯康辛州，這次他對台灣印象減分，有人揣測和郭董放鴿子有關。

不過，川普震盪確實對股市帶來非常巨大的影響，與其說川普是這一波科技股回檔的催化劑，其實另一個關鍵原因是股價乖離過大的修正；也就是說，到目前為止，基本面並沒有出現太大變化，但是股價急遽拉回，這是回應了股價乖離過大的問題。這一次台股從二四四一六．六七殺向二二一三○．八八，下跌二二五五．七九，跌幅是九．三六％，這也是台股技術面的修正，目前年線在一八六五六，半年線在二○四三一，季線在二一八九三，今年來台股修正有兩次到季線，因此，如果沒有特殊重大利空，季線可視為重要防線。

可以拿來與台股對比的是費城半導體指數，台股今年最大漲幅三一．八四％，費半最大漲幅三七．七％，這次SOX從五九三一．八三跌到五二六一．六五，下跌六七○．一八，跌幅十一．一二％，跌幅比台股大一些，這次費半指數跌到五二六一，季線在五二七四，與季線距離拉近，接下來，費半指數可以當成是台股的領先指標，先看看費城半導體指數的季線保衛戰有沒有成功。

這一期的Barron's周刊提醒川普四個關鍵詞，第一個是七○○○億美元，指出這一波川普放話造成半導體修正，造成的市值損失逾七○○○億美元，這包括台積電股價從一○八○跌到九三八元，跌十三．一五％，市值從最高點跌下來，蒸發了三．六五八兆台幣，大約是一千多億美元，台積電ＡＤＲ市值也從一兆美元下修到八五九八億美元，台積電股價下跌是這次半導體股修正的核心，也牽動美國重要半導體股價的回檔。

AMSL帶衰了荷蘭股市

例如Nvidia股價從一四○．七六跌到一一六．五六美元，下跌十七．一九％，AMD從一八七．二七跌到一五○．六二美元，跌幅十九．五七％。這次跌最慘的是ASML，股價從一一一○．○九跌到八九一．六六美元，修正十九．六八％，AMSL下跌也牽動荷蘭股市從九四九．一四跌到九○六．五一，這次連高通（QCOM）也從二三○．六七跌到一八五．七六美元，跌幅也有十九．四七％，從這張跌幅表來看，美國半導體修正大約在兩成左右，市值跌掉七○○○億美元。（全文未完）

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