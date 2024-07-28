不只查水錶！稅局抓「非自住」　會計師曝3狠招

▲看屋示意照，非當事人。（圖／記者項瀚攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台北國稅局日前爆發民眾拿不出「水費帳單」被查出登記的自用住宅為空屋，因此不符合租稅減免規範，原本進帳的146.3萬元重購退稅款全部吐回。會計師指出，除了「查水錶」之外，國稅局實務上查緝虛報非自住宅還有3大狠招，呼籲民眾不要心存僥倖。

稅務人員也坦言，「最近追查非住住的案件比較細膩」，民眾不要以為房子過戶自行主張「自住」就夠了，國稅局對自用住宅「實際居住」的認定有一套追查標準，拿不出自住的證明，相關稅負優惠自然會被取消。

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安永聯合會計師事務所執業會計師楊建華表示，國稅局在大數據分析下，有3大查稅法寶，最常見的就是「生活證據」從水費、電費、信用卡帳單等生活足跡清楚看到「有沒有人住」。

第2招就是查獲「出租」，楊建華表示，租客申請租金補貼，很容易讓隱藏的房東現形。

第3招，大樓感應卡進出紀錄。楊建華指出，國稅局查核時，同時無法提出實際進出住宅的資訊，就會提出「空屋」的質疑，納稅義務人要小心。

不過，實務上也曾有被認定非自住但成功脫身的案例，稅務人員指出，這個案例雖然沒有水電、瓦斯、電話帳單的設定收信紀錄，但拿銀行的修繕貸款、再加上設計師簽約紀錄，又有大樓管理委員會申請裝潢的證明，才逃過一劫。

拿不出水費單慘了！國稅局判定「非自住」 補繳逾146萬稅金