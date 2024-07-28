以星今年運力增幅全球第一　陽明租改購將自有船比例增至45%

▲陽明海運兩年不到將自有船從31.6%提高到45%。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

Alphaliner上周公布的最新數據顯示，全球十大貨櫃船公司當中的兩大官股公司，以色列以星航運(ZIM)今年以來運力成長率名列第一，增幅高達17.5%；我國陽明運力減2%，但公司透過買進長租船舶，兩年不到將自有船比例自31.6%提高到45%，去年至今增加8艘自有船舶，預計近期同樣以透過租改購方式再增兩艘自有船。

今年以來運力增幅第二名是赫伯羅德的10.6%，第三名是韓新遠洋的7.3%，第四名是MSC的7.1%，第五名是日本海洋網聯(ONE)的6.3%。陽明海運是全球十大貨櫃船公司唯一負成長的公司，少了2%，公司方面說明，是因為去年就已簽下合約，將一艘1.4萬箱貨櫃船在今年租給馬士基航運，租期一年。

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運諮詢公司Linerlytica今年4月上旬報告指出，以星航運當時一艘15,248箱「ZIM Mount Vinson」交船後，該公司運力達到707,322箱，超越我國陽明海運的707,018箱，成為全球第九大貨櫃船公司，這次Alphaliner的數據顯示，以星經營的運力增至72.8萬箱，陽明因租船給馬士基降至69.35萬箱。

陽明高階說明，公司去年以租改購方式，購入的5艘1.4萬箱貨櫃船，都是日本今治造船廠建造，屬於今治關係企業正榮汽船的船，今年租改買的3艘與計畫再購入的兩艘，也都是購自正榮汽船，是1.1萬箱貨櫃船。

陽明在2022年9月，自有船(以箱數計)比例僅31.6%，到去年10月為止為35%，到今年6月底為止，自有船比例已經提高到45%，如果以艘數計，94艘船舶當中，有58艘是自有船，36艘是租入船，自有艘數達61.7%。



以星航運主要是租船營運，目前自有船僅9艘，但也有多艘新船建造中，該公司最大股東是國防部，傳出持股約45%；陽明海運今年在股東會前的3月26日公布，最大股東是交通部，持股13.39%，國發會13.17%，台灣港務公司4.59%，台灣航業1.07%，新制勞退基金1.10%，合計泛官股持有33.32%。