王品旗下夏慕尼推七夕套餐　拚業績成長1成

▲夏慕尼即日起推出「法式雙人海陸饗宴」。（圖／王品提供）
記者廖婕妤／台北報導
七夕情人節即將到來，王品（2727）看好台灣鐵板燒產值連年增長、去年規模已破120億元，旗下鐵板燒品牌「夏慕尼」推出全新法式雙人海陸套餐搶攻七夕旺季商機，可望帶動檔期業績成長5％-10％，目前七夕檔期訂位率達7成。
王品表示，台灣鐵板燒產值年年增長，2023年受惠於疫情解封、內需爆發，推估全年產值超過新台幣120億元、年增率達66％，成長力驚人。夏慕尼作為鐵板燒龍頭品牌，持續推陳出新，為消費者帶來嶄新體驗。
王品指出，夏慕尼來客有40％為情侶用餐，尤其受到25-35歲女性青睞，搶攻七夕旺季商機，首度推出全新法式雙人海陸套餐，雙主餐選用日本A5和牛與白蘭地鴨胸，目前七夕檔期訂位率約7成，預計下周就會陸續訂滿，可望帶動檔期業績成長5％-10％。
此外，夏慕尼攜手知名時裝品牌APUJAN共同打造全新制服，詹朴創作具故事感，曾為蘇打綠、長榮航空、雲門舞集、吳寶春設計過服裝，本次以多層次的藍色及法國國旗色等元素，巧思融入品牌法文標語「SOYONS ROMANTIQUE, SOYONS CÔTE À CÔTE（肩並肩的浪漫）」，展現法式浪漫的時裝風采；自即日起到9月底，消費者到夏慕尼全台14家分店用餐、合照上傳IG限時動態，有機會抽中價值超過7萬元的亞立詩求婚鑽戒。
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