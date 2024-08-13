傳承不只是有錢人的專利！洞察房市脈動　鎖定8／21晚間7點「理財憑中信」LIVE直播

▲中國信託銀行Live直播節目「理財憑中信」。（圖／中國信託銀行提供）

記者陳瑩欣／台北報導

今年投資什麼都熱的市場上，7月迎來股票市場的微降溫，但房市卻始終居高不下，到底今年房市是在熱什麼？房價這麼高，加上政府不斷祭出打房策略，以及緊縮銀行的放款政策，2024下半年房市風向球為何，應特別留意哪些市場訊號？

本次中國信託銀行與《ETtoday》攜手舉辦理財憑中信線上直播講座與資深財經主持人劉姿麟專訪中國信託銀行理財智庫協理沈宜蒨及房產專家徐佳馨將在2024年8月21日（周三）晚上7點LIVE直播於中國信託LINE官方帳號為大家進行不動產的關鍵解析。

▲中國信託銀行理財智庫協理沈宜蒨（左2）以及財富管理團隊 。（圖／中國信託銀行提供）

台灣人長久以來存在有土斯有財的觀念，因此買房絕對是人生的大事之一，而去年上路的「新青安房貸」及今年上路的「囤房稅2.0」等政策，都對民眾買房條件與持有成本有很大的影響。究竟各種新政策影響之下，購屋族、有房族在新法上路後要留意那些問題？甚至不動產傳承移轉上有哪些需要事先留意及規劃？又該如何兼顧上一代與下一代的想法，達到資產傳承的最大效益？

直播中將有深入淺出的案例分享，讓大家更了解政策影響及資產傳承預先規劃的重要性。傳承不只是有錢人的專利，敬請鎖定8月21日周三晚上7點ETtoday「理財憑中信」，由中國信託銀行理財智庫協理沈宜蒨及房產專家徐佳馨攜手帶您深入剖析房市政策以及不動產傳承眉角，一起做好資產完美交棒。

・加入中國信託LINE官方帳號，理財布局不漏勾→立即加入