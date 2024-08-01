陽明首長交接暨歡送會　林國顯期許老幹新枝妥善佈建未來　　

▲左上圖左起陽明鄭貞茂前董事長、監交人唐達興獨立董事、陽明蔡豐明董事長；右上圖左起陽明杜書勤前總經理、監交人唐達興獨立董事、陽明白崑榮總經理，下圖左起杜書勤、鄭貞茂、交通部林國顯常務次長、蔡豐明、唐達興、白崑榮。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運今（1）日下午於集團總部舉行新卸任首長交接典禮，典禮邀請交通部林國顯常務次長觀禮，並由陽明海運唐達興獨立董事擔任監交人。陽明新任董事長蔡豐明年僅48歲，行政院安排陽明最資深優秀的策略長白崑榮擔任總經理與他搭檔，林國顯期許陽明老幹新枝，要思考如何在過去4年累積好的基礎下，妥善布建陽明海運集團未來穩定發展。

現場在行政院王瑞華政務顧問、基隆市議會童子瑋議長、基隆市政府交通處王圳宏處長、國立台灣海洋大學許泰文校長、國立成功大學魏健宏教授、監交人唐達興獨立董事、熊正一獨立董事、戴佐敏董事、陳方元董事、陳純純董事、與陽明海運集團各主管見證下順利圓滿完成。

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林國顯於交接典禮致詞中代表交通部以及部長感謝卸任鄭貞茂董事長及杜書勤總經理4年前在疫情期間臨危受命，協同董事會成員與經理部門突破困境，直到今年第一季已連續4年獲利；所謂福禍相倚，陽明董事會與經營團隊善用危機創造員工及股東最大利益，並在經營環境敏感的海運產業達到如此成績，實屬不易。

同時，林國顯也謝謝新任蔡豐明董事長與白崑榮總經理接下重任，並表示經營傳統企業一定要老幹新枝，擁抱新的環境與知識，特別是海運業比其他航運業面對更大的環境議題壓力，未來營運計畫勢必受到影響，再加上航運市場景氣循環、政經關係變化等挑戰，要思考如何在過去4年累積好的基礎下，妥善布建陽明海運集團未來穩定發展。

他也代表部長及交通部期許陽明海運與經營團隊為股東及同仁及顧客創造更多元的契機，更上一層樓，讓陽明同仁、股東、顧客都能蒙受公司治理經營成果。

監交人唐達興獨立董事則感謝鄭董事長在過去3年10個月的付出與努力，帶領陽明海運從最艱困的時機走出來，並累積相當的資本可面對將來的經營環境變化。唐達興也期勉新任蔡董事長的青年才俊，搭配新任白總經理的豐富經驗及才幹，將來面對航運業詭譎經營環境能攜手合作，與陽明海運專業的董事會員一起努力，帶領陽明創造更璀璨的未來。

鄭貞茂表示，4年前就任仿佛是昨日的事，當初提到5心，希望能在公司治理3.0的架構下，讓長官放心、讓客戶窩心、讓供應商貼心、讓股東開心、讓員工安心的目標，雖然沒有做到100分，但大家可以感受到自己認真執行，在今天的「畢業典禮」要再加1心，即回歸初心。

鄭貞茂提到，陽明是可以實現理想的地方，很高興可以在業績高點時離開，也謝謝大家一路相挺，近期獲《哈佛商業評論》〈台灣企業領袖100強〉評比第9名肯定，任內累積總股東報酬率620%、市值成長1557億、平均EPS31.7元、ESG評分優等，這份榮耀屬於全體員工。

他也感謝因為疫情，讓大家了解海運業者運送日常及重要物資的重要性，並引用陽明海運的口號”Yang Ming delivers GOOD for life”，並說這是做為陽明人的初心。最後，鄭董事長提及，當初接任董事長職位是死守四行倉庫，4年來不只守下倉庫，現在已厚植實力成為穀倉、糧倉，未來在蔡董事長的領導下可面對更多挑戰與未來，並期勉同仁堅守崗位，為政府、股東及所有利害關係人建立福祉。

蔡豐明則首先向行政院及交通部的支持表達感謝，並提到長官對他交付的任務就是將貨櫃運輸本業做好，這份支持為陽明海運前進的強大動力；同時蔡董事長也向卸任鄭董事長致意，感謝其領導陽明海運在過去4年創下令人自豪的成績，並在永續經營的道路上邁出了堅強的步伐，面對海運市場變化迅速的挑戰，為公司奠定了穩固的基礎。

蔡豐明並期許陽明全體同仁，以「成為卓越運輸集團」為願景，發揮熱忱的工作態度，並在秉持「團隊、創新、誠信、務實」價值理念下，專注於貨櫃運輸本業，提供不間斷的航線網絡，未來面臨許多挑戰，也將配合政府政策，以公司利益最大化為前提，取得董事會的支持，為股東創造更大的價值，並確保各項經營業務，包括貨櫃運送、物流服務、散裝事業、碼頭營運及文化志業等集團事業，均能滿足客戶需求。

最後，他分享亞歷山大的故事，亞歷山大在20歲時即擔負領導人的重責大任，在短期內建立了橫跨三大洲的龐大帝國，他的成功不僅因卓越的戰略眼光，更在於他對團隊的信任和激勵，並期許陽明海運優異的團隊秉持同舟共濟精神，為公司創造最大的利潤。

歡送茶會中回顧了鄭董事長在過去4年帶領陽明海運事業屢創新高、發展永續政策的影片片段，同仁也細數鄭董事長在陽明海運的領導風範與貢獻，全體同仁均感謝鄭董事長對陽明海運之付出，並給予誠摯的祝福。