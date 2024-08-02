運價撐不住　美國線每大箱運價說降2、3百美元變成降5百

▲美國線每大箱運價調降約500美元。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

上周四(25日)英國知名海運諮詢機構德魯里(Drewry)宣告貨櫃船運市場運價已經到頂，昨(1)日中午過後，超大型攬貨公司表示美西線最新運價是每大箱(40呎櫃)降200美元，美東線降300美元，但是到了傍晚，接到船公司通知，改為降5百美元。

攬貨公司分析，7月間重新回到美西線的非聯盟貨櫃船公司，在市場上推出每大箱4800美元的運價，比海運聯盟會員運價低廉1400美元以上，聯盟船隻雖說不受影響，運價還是有下修動作，原本規畫僅降2到3百美元，但到了下班時間，還是出手加大降幅，主要是因為市場上還有透過配比方式提供較低的運價。

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出現配比價是因攬貨公司每五個大箱，其中一個船公司按長約價3500美元(含旺季附加費)收費，另四個收現貨價6200美元，平均下來每大箱成本價5660美元，攬貨公司加2-300美元收貨。

而在大陸市場，原本運價守得很緊的美東線，因為有超大型貨櫃船公司本月中派出一班加班船，每大箱運價僅收7500美元，讓美東線9700美元的線貨價守不住，本月1日最新運價降為9200美元，後續發展還有待觀察。

昨日美西線最新運價在5700-6000美元之間，美東線自9700美元降為9200美元，歐洲線持平，約8600美元。

業界分析，市場運下修除了船噸持續增長，還有一個原因，就是國際主要樞紐港的壅堵問題已經獲得改善，德魯里高級港口和碼頭分析師埃莉諾·哈德蘭指出，像東南亞港口擁堵，運送人透過增加在高雄的轉運量來做改善。

德魯里報告指出，亞洲大多數集裝箱碼頭目前已不再擁堵，美國只有洛杉磯和長灘出現擁堵，但北歐主要港口仍出現擁堵。

緩解擁堵的一個關鍵港口是新加坡，中菲行(Dimerco)大陸公司高階指出，供應鏈中的這一關鍵環節現在基本上沒有擁堵，船舶靠泊等待時間從5天縮短至2天。儘管8月份情況有所改善，但該公司建議託運人仍應提前計劃進出口貨運。