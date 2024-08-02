黑色星期五再現！台股崩跌1004點創紀錄　台積電力守900元大關

▲台股大跌，市場拋售賣壓一片慘綠。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊絡懸／台北報導

美國科技股釀災，台股2日加權指數重挫1,004.01點，跌幅4.43%，收在21,638.09點，創史上第1大收盤跌點紀錄，再現黑色星期五。市場拋售賣壓一片慘綠，台積電（2330）終場下跌57元，跌幅5.94%，以903元作收，力守900元大關。

觀察台股成交量前5名個股，分別是元大台灣50反1（00632R）、復華台灣科技優息（00929）、國泰永續高股息（00878）、元大台灣價值高息（00940）、元大美債20正2（00680L）。

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在上市個股中，漲幅前3名為穎漢（4562）、羅昇（8374）、喬福（1540）；跌幅前3名為邁達特（6112）、采鈺（6789）、隆大（5519）。

回顧歷史跌點，排第二的是，今年4月19日的「黑色星期五」，終場下殺774.08點，以19,527.12點作收；排第三的同樣也是「黑色星期五」，今年7月26日收盤下跌752.63點，以22,119.21點作收。

另外，今年還有3次跌點紀錄進榜，包括2024年7月22日跌612.27點，位居第10名；2024年4月16日跌547.81點，位居第16名；2024年7月19日跌529.21點，位居第19名。

綜觀台股歷史收盤跌點前五紀錄，第一名是2024年8月2日1,004.01點，第二名是2024年4月19日774.08點，第三名是2024年7月26日752.63點，第四名是2020年1月30日696.97點，第五名是2021年5月12日680.76點。

法人表示，由於美國7月製造業指數（PMI）從上月的48.5降至46.8，且是連續4個月下滑並低於50榮枯線，市場擔心美國經濟狀況不如預期，也就是降息政策並非美國聯準會（Fed）想得如此樂觀，導致整體美股指數大跌，台股也跟著受挫，近日市場氛圍盤勢暴漲暴跌。

群益台灣精選高息（00919）經理人謝明志表示，整體來看，全球景氣仍屬有撐，惟近期台股短線漲高隨美股急速回檔，雖短線轉弱，但企業獲利仍往持續往上。此次修正在於台股GDP年對年領先股市短期見高，加上美國大選前2月大多屬震盪局面，目前看短期拉回季線上下整理後仍偏多操作，無礙中長期偏多趨勢。

謝明志說，雖然近期大盤修正至季線位置，不過KD指標已在低檔緩步黃金交叉，而台股企業獲利仍持續上揚、2024年也見到年增率29%，考量今年台灣GDP仍將回到3%至4%歷史均值，因短期波動仍有一定，不過長多格局仍可期，指數修正反而要把握逢低布局投資契機。