台股2天血洗2811點　證交所：目前沒有救市措施

▲證交所召開記者會，總經理簡立忠說明市況。（圖／記者屠惠剛攝）

記者廖婕妤／台北報導

台股「黑色星期一」重殺1807點，失守2萬大關，證交所總經理簡立忠今（5）日急召開記者會向外喊話，台股下跌有2大特性，一是亞股走跌；第二則是美股重挫與中東情勢緊張造成。不過遭媒體詢問有任何救市措施，簡僅以「目前沒有要推出配套措施，會高度警戒觀察」回應。

由於台股7月中站上24416點寫歷史新高，投資人擔憂是否過去漲太多因此回落，簡立忠表示，今天下跌沒有說是超漲的回落，目前台股相對於日韓股市還是非常正向指標。

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簡立忠說，台股下殺主要是美國經濟跟國際政治緊張引起，大家通常在這情況會比較不理性，因此證交所出面信心喊話，來告訴投資人基本面狀況跟市場秩序，應該要審慎、注意基本面來做決斷。

簡立忠指出，什麼時候會有因應措施，首先要判斷市場不理性下挫情形，以及國內相關指數再來做判斷，國內主管機管有相關方向，已經準備好積極配合，「但目前還沒有要推出相關配套措施」，主管機關會高度密切觀察情勢、提高警覺注意。

《ETtoday新聞雲》盤點過去股市重挫政府「正常」的財經政策，主要有3大類，第1類，口水護盤信心喊話；第2類，限制放空、調降漲跌幅等實質措施；第3類，降息刺激經濟。

從證交所發言內容判斷，目前政策護盤尚在第一類階段。