台積電股價大跌更吸引人　外資列首選個股

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）近期股價遭血洗，5日甚至被打入跌停，不過股價回到8字頭的台積電卻讓外資法人十分看好，美系外資出具最新報告表示，將台積電列為首選個股，認為台積電在股價表現疲弱後，他的估值現在更具吸引力。

台積電今（6） 日至上午10點20分股價上漲40元至855元，而開盤至目前最高來到873元，最低為840元。

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分析師表示，「在台積電最近遭廣泛拋售之後，台積電將再次具有吸引力，我們喜歡台積電在半導體下行週期期間的品質和防禦性質。價格上漲的確認和持續的 AI資本支出強勁應該是關鍵催化劑。」

外資也認為，台積電將在2025年，整體晶圓價格上漲5%，AI客戶會支付更高溢價，智慧手機則較少。另外，如果成熟製程客戶面臨來自三星代工和中國晶圓廠的競爭，台積電可能會給予一些折扣，這可能會提高台積電成熟製程的利用率並抵消平均銷售價格的侵蝕。

外資指出，隨著價格上漲，台積電應能在2025年實現超過55%的毛利率，並在2028-2030年間逐漸接近60%水平，當其海外工廠達到規模經濟時，預計AI半導體客戶將幫助維持毛利率，設計服務公司也將受益於使用先進製程帶來的能源效率。另一方面，智慧手機/消費性電子客戶（例如聯發科）可能只會轉嫁額外成本，但在消費者需求疲弱復甦的情況下，毛利率可能會被稀釋。