新光金「唯一見紅」8月虧44.8億！　12家金控8月獲利一表看

▲新光金集團外觀。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

12家金控8月獲利出爐，已公告的業者中，新光金（2888）終結連數數月獲利，8月繳出「虧損44.8億元」的成績單，不過前8月累計稅後純益仍有188.14億元，每股稅後純益（EPS）亦達1.08元；而「搶親新郎」中信金（2891）前8月稅後純益532.15億元、EPS達2.67元在12家金控中暫居領先；而有意與新光金合意併購的台新金（2887）前8月賺153.4億元，EPS來到1.08元。

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除了金控「三角戀」主角以外，即將更名為「凱基金控」的開發金（2883）前8月稅後純益269.16億元，年增率75%，奪下「最佳進步獎」寶座，開發金指出，今年前8月稅後純益達269.16億元，續創同期新高，相較去年同期成長75%，每股稅後純益1.57元。

開發金控表示，8月份資本市場走勢受到日本升息、美企財報不理想，及投資人擔憂經濟衰退等因素影響，而呈現較大幅度震盪，開發金控集團各子公司仍維持穩定獲利貢獻。凱基人壽八月份受到台幣兌美元升值影響，整體避險成本增加，仍積極掌握市場脈動實現股票資本利得，且保險收益穩健，皆有助整體財務表現。凱基人壽8月份稅後獲利10.11億元，今年前8月稅後獲利190.21億元，與去年同期相比成長108%。

8月份台股指數震盪幅度加大，凱基證券獲利貢獻主要來自經紀、財富管理等業務，合計單月稅後獲利6.70億元，今年前8月稅後獲利達72.04億元，相較去年同期成長40%。凱基銀行受惠於利息及手續費收入等核心收益的穩定貢獻，8月份稅後獲利4.41億元，今年前8月稅後獲利38.79億元。投資部位評價增長帶動中華開發資本8月份稅後獲利達2.88億元，今年前8月稅後獲利5.03億元。

開發金控指出，近期全球金融及資本市場震盪加劇，將持續落實風險控管機制以降低營運風險，並有效配置企業資源，強化各子公司的策略執行效率以提升競爭優勢，以「One KGI」的精神發揮最大綜效。