內湖、南港買盤外溢　汐止房仲：「雙捷區」買氣夯

▲南港、內湖買盤外溢，汐止社后商圈房市買氣夯。（圖／永慶不動產提供）

記者項瀚／台北報導

台北市房價驚人，買盤外溢到新北的趨勢越來越明顯，像是不少南港、內湖的消費者和上班族轉往汐止買房。在地房仲表示，汐止社后地區緊鄰北市，搭公車10分鐘內即可抵達南港展覽館、東湖捷運站，可說是汐止另類的「雙捷運區」，相當方便，房市指名度高。

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南港、內湖房價高，房價每坪動輒百萬，許多購屋族外溢到新北汐止區，其中社后地區由於最靠近台北市，自然人成為外溢族的首選之一。

永慶不動產汐止社后福德加盟店東朱中慶介紹，社后可說是汐止另類的「雙捷運區」，距離南港展覽館、東湖捷運站近，搭乘公車約10分鐘即可抵達，且商圈內公車站點密集，200~300公尺就有一站，相當方便。

朱中慶表示，社后地區以中興路、福德路商圈最為熱鬧，吃喝玩樂應有盡有，生活機能佳，商圈內以中古電梯大樓和華廈產品居多，以常見的屋齡20年物件來說，成交單價落在45~55萬元，房價親民，2~4房都非常受歡迎。

▲社后地區以中興路商圈最為熱鬧，吃喝玩樂應有盡有，生活機能佳。（圖／永慶不動產提供）

朱中慶說，汐止行政中心房市指名度也很高，但平均單價比社后高出1成。朱中慶接著表示，社后地區房市供不應求，新案供給稀缺，中古屋待受量也頗低，重點社區釋出1~2週大概率都會賣掉，且區域房價緩步走升，2房基本上已站上5字頭。

整體來說，朱中慶表示，在台北市房價居高不下之際，民眾買房負擔越來越大，將持續有買盤外溢到汐止，且由於汐止具有雙國道優勢，又有環東大道，聯外交通方便，因此外溢買盤也不僅限於緊鄰的南港、內湖。

展望未來，朱中慶說，汐止具民生汐止線捷運建設利多，且與台北市房價價差大，未來將迎來補漲，除了自住買方外，也建議置產客提前卡位佈局。

▲朱中慶認為，汐止房價將補漲。（圖／永慶不動產提供）

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