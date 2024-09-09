港務公司八成員工願子女進公司　新進人員加年終月入逾54K

▲台灣港務公司董事長李賢義指出公司近八成員工願意親友與子女也進公司工作。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司董事長李賢義指出，近幾年貨櫃船公司獲利衝高，「航海王」的興起，讓更多年輕人認識海運這個行業，明顯提高年輕人從事海運業的意願，港務公司針對內部員工做的調查，有近八成員工願意讓親友與子女也進入公司工作，目前公司新進員級員工起薪39,670元，加上一年4.4個月年終獎金，平均月入54,215元。

師級員工部分(助理管理師、助理工程師)須碩士畢業或大學畢業，並有3年相關工作經驗部分，起薪56,680元，加上年終獎金平均月入77,463元。另員工享有三節禮金、生日禮金，結婚，育嬰與教育津貼，休假補助最高1.6萬元。

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李賢義上周五在中華海運研究協會會員大會與傑出海運青年頒獎典禮上致詞時，談及公司招募新人狀況，指出公司為爭取更多優秀年輕人加入，每年都到各大專院校介紹公司營運狀況與員工待遇等，今年年初招考，報名合格的有2481人，錄取110人，率取率4.47%，備取60人。

李賢義會後表示，港務公司現有約2040名員工，其中60-65歲員工佔了約21%，因此未來五年每年都需要補進近百名員工，另持續擴充的業務也需要增添人員。

公司工作地點包含基隆港、台北港、蘇澳港、台中港、高雄港、安平港、布袋港、澎湖港及花蓮港共9個港口，每年都安排在第一季辦理招考。李賢義透露，為避免有些員工考進公司後透過民意代表要求調到某一港口工作，現在各港分開招考，考進後至少要在該港口工作3年後才可申請調職。

該公司在亞洲資深人力資源權威刊物《HR Asia》舉辦的2024「亞洲最佳企業雇主獎」，連續兩年獲「亞洲最佳企業雇主獎」肯定，今年首度參選「DEI多元平等共融獎」也獲獎，顯示近年推動多元共融友善職場(Diversity,Equity and Inclusion，簡稱DEI)成果卓越，深獲員工認同及評審肯定，也是國營事業唯一獲獎企業。

港務公司去年營收281.7億元、年增6.42％，續創新高，稅前淨利127.86億元，稅後淨利109.62億元；今年上半年營收124.89億元、年增4.69%。