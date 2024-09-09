00919、00929高配息恐「撐不下去」　達人示警：遭遇相同問題

▲台股示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

文／碎念女子萬萬歲 Murmur Girl

#女子上班前碎碎念系列

おはようございます（早安）！週末大家如果有滑手機，應該看到不少分析師或投資社群在聊「週一大跌要買哪一檔（高股息）撿便宜」的話題。女子先分享一下上週五美國金融市場狀況，再來跟大家聊聊自己的觀察和心得。

非農就業人數 是什麼？

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上周五美國公布「非農就業人數」數據低於預期，讓投資人擔心美國經濟有陷入衰退的可能。非農就業人數（Nonfarm Payrolls）簡單說是反映美國非農業部門新增或減少的就業人數 。

這個數據不包括農業從業人員、政府雇員、私人家庭工人以及非營利組織工作者，主要關注製造業、建築業、零售業等非農業行業的就業情況。 是衡量美國經濟健康狀況的重要指標之一， 因為它能反映整體經濟的增長情況以及勞動市場的變化。

由於「擔心」經濟陷入衰退，主要指數全面下跌，道瓊瓊-1.01%、標普-1.73%、納斯達克指數-2.55%、費城半導體指數-4.52%；台積電ADR-4.20%、NVIDIA-4.09%，而恐慌指數VIX大漲+12.11%。

當然反映在債券跟匯率市場上的意思，是更讓啟動降息的理由更充足。不過Fed的言論並沒有因為這樣子而鬆口，仍然表示降息的急迫性還不是確定的。

也因此在不確定的因素下，投資人的資金往美元前進，使得美元指數上漲。（但是由於外匯市場的交易日圓、新台幣也都有說變化，所以不見得美元指數上漲表示亞洲貨幣就會下跌，因此日圓在目前的價位相對來說比之前還是比較強勢的，目前1美元兌換日圓是142.3。

社群在鼓吹的今天進場撿便宜？

從上周五的經濟數據來看，確實台灣的分析師、還有投資人都已經預期今天台股將會是再次大跌的狀況，但是會不會會跌到上千點？還有哪些類股跌？女子覺得這並非可以這樣「預期」的。

首先談談高股息ETF，近期的高股息ETF很多成分股有景氣循環股（航運）或整個聚集在科技股。過去能夠配息出10%上下的，很多都是靠著「資本利得」配發，也就是去年以來到今年第一季搭著科技股漲幅，而實現獲利來配發的。

當然我們已經可以看到例如復華台灣科技優息（00929）已經在本次配息下修配息金額，一部分是反映資本利得已經消化的差不多；另一方面也是回歸到「追蹤指數應該有的殖利率」，如果資本利得、收益憑準金配差不多了，那接下來每個月配息的00929很可能也是會「撐不下去」逐漸配息率趨近追蹤指數。

同樣道理，去年以來爆發性成長的群益台灣精選高息（00919）、群益科技高息成長（00946）也都可能面臨相同問題，尤其00946在9月份除息已經比8月份降低很多。



因此女子自己還是一樣，會在這種時候觀望、最多是放市值型、大盤型像0050的產品，如果台股復原力強，那從市值型產品拿到資本利得的機會是比較高的。



所以這邊女子要說的結論是： 叫你今天進場掃貨高股息的， 請先瞭解自己投資的高股息ETF背後成分股，另外如果你投資高股息的目的是領息 ，那在接下來到年底前，很可能你會看到持續降低配息率的高股息ETF。

本文由碎念女子萬萬歲 Murmur Girl授權提供，不得轉載