網銀國際指派！林敬修出任威秀影城總經理　強化虛實整合娛樂

▲威秀影城總經理林敬修將以數位策略領軍，強化影城虛實整合娛樂體驗。（圖／網銀國際提供）

記者楊絡懸／台北報導

網銀國際9日宣布，在取得威秀影城35.69%股份成為最大股東後，以法人指派林敬修出任威秀影城總經理，借重在數位轉型與整合的經驗，帶領威秀影城邁向數位化發展。

網銀國際集團日前斥資約新台幣12.49億元，從香港橙天嘉禾集團取得威秀影城35.69%股權，成為威秀影城及其子公司和業務的最大股東，也進一步拓展網銀的泛娛樂事業版圖。如今也以法人身分，指派林敬修出任威秀影城總經理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林敬修擁有超過20年的遊戲產業經驗，曾任遊戲橘子台灣區副營運長，並於橘子集團多角化經營發展下，陸續擔任Gash樂點、蟻力的營運長職務，領導團隊在遊戲發行、金流、行銷及客服等多方面業務拓展。

網銀國際表示，相信在林敬修的帶領下，威秀影城更有效整合線上線下優勢，並結合網銀國際集團在遊戲、影視、票券服務、GASH金流服務等泛娛樂資源，串接人流與技術整合，為國內更多的影視、遊戲業者提供創新服務，也為其消費者帶來全面升級的娛樂體驗。

對於上任威秀影城總座，林敬修表示，威秀影城影廳據點皆位於一級商圈點位，聚客力強，加上長久累積的品牌聲望與市占率是既有優勢，但目前仍多著重在線下經營與服務，若能將已有的人流紅利透過數位策略轉化為線上紅利，達到高效虛實整合，將有助拓寬威秀娛樂版圖。

除了繼續提高客戶觀影體驗外，林敬修首要任務將推動強化數位轉型，從優化iShow平台著手，簡化iShow會員申請步驟、提升使用體驗，同時著重線上會員經營，重建會員紅利政策，導入網銀國際集團豐富的泛娛樂資源，持續引流會員，擴大數位會員規模。藉由數位會員資訊，後續將更有助了解用戶輪廓，透過數據分析作為商業判斷基礎，提升通路管理效率。

網銀國際集團積極打造台灣泛娛樂生態圈，樂見威秀影城在新任總經理林敬修及威秀原專業團隊帶領下，能透過多元整合的泛娛樂服務，為消費者提供更全面、更豐富的娛樂選擇。

展望未來，網銀國際也期待透過與威秀影城的深度合作，串聯開發出更多能滿足消費者全方位娛樂需求的服務。