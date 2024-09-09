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彭雪芬提告！最美金控董娘聯手吳東亮　告新光金大股東林伯翰

▲台新金控董事長吳東亮(右)及夫人彭雪芬(左)資料照。（圖／記者李毓康攝）

▲台新金控董事長吳東亮(右)及夫人彭雪芬(左)資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

新光金（2888）併購案延燒，「最美金控董娘」彭雪芬出手了！由新光金大股東新勝與臺灣新光實業共同發出聯合聲明，為了不讓有心人士抹黑，影響合意併購中的案件，新光金受害董事、股東及家族成員等，包括彭雪芬、吳東亮、吳東明及吳東勝等數人，今日已對林伯翰先生及其他涉及惡意竊錄及剪輯編造並予非法散播之人等，依法提起最嚴厲之刑事告訴，以正視聽、以扼不法，並維全體股東之合法權益及金融市場秩序之穩定。

金融業主管指出，吳東亮為新光人壽創辦人吳火獅三子，吳東明、吳東勝則為吳東亮堂兄弟，過去很少出頭，這次為了合併案聯手提告，相當罕見。

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▲▼新勝與臺灣新光實業共同發出聯合聲明。（圖／業者提供）

以下是新勝股份有限公司與臺灣新光實業股份有限公司聲明

一、 本公司家族成員及若干外部有心人士，為其私利，恣意濫訟，並以不實資訊不斷對本公司董事、股東及家族成員等進行抹黑攻訐，以圖阻撓進行中之合意併購案件，破壞金融市場秩序甚鉅，實已難容。

二、 因此，本公司受害之董事、股東及家族成員等，包括彭雪芬女士、吳東亮先生、吳東明先生及吳東勝先生等數人，今日已對林伯翰先生及其他涉及惡意竊錄及剪輯編造並予非法散播之人等，依法提起最嚴厲之刑事告訴，以正視聽、以扼不法，並維全體股東之合法權益及金融市場秩序之穩定。

關鍵字： 新光金中信金台新金

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