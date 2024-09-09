英業達首次公開AI成果　大秀機器人、智慧工廠22款應用潛力

▲英業達集團舉辦AI Day展示AI驅動的ESG解決方案。（圖／英業達提供）

記者楊絡懸／台北報導

英業達（2356）9日首次公開展示AI運用成果，領域包括數位轉型服務、機器人控制、智慧工廠、智慧醫療及可信任人工智慧等，共計22個案例，其中，展示的AI技術呈現出包括檢索增強生成（RAG）、大語言模型（LLM）、視覺語言模型（VLM）和生成式AI，展現AI在不同領域的應用潛力。

英業達今年的「AI Day」在台北表演藝術中心登場，面對AI浪潮，成立50年的英業達更積極卡位供應鏈，除了強化伺服器產線，更進一步拿下輝達AI伺服器液冷專案大單，預期今年將陸續看到出貨成果，同時也在AI技術領域上創新突破。

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在智慧醫療方面，英業達展示如何運用「大語言模型LLM」技術診斷阿茲海默症。LLM程式被訓練成專業心理師，透過分析患者語言表現，發現早期神經衰老退化症狀。

英業達表示，對比傳統方法僅片段性地評估句子，導入LLM技術除了能夠全面閱讀和解譯患者的敘述故事，還能精確地挑出語句中的異常部分，生成詳細報告。此應用可提升診斷準確率並提供更深入的分析，增進醫療品質與效率。

▲英業達智慧工廠相關方案。（圖／英業達提供）

在環境保護方面，英業達與國立台灣大學實驗林管理處合作，展示自動化雲霧偵測系統。該系統利用攝影機成像和大氣散射模型，記錄溪頭雲霧生成和消散時間，幫助保護台灣獨特的雲霧林生態系統，減少觀測人力需求，也降低人為錯誤的可能性。

英業達指出，透過此合作案，將更廣泛應用AI於環境保護，未來可能運用於雲霧偵測、地貌保護、野生動物保育和設備維護等方面，提供智慧且成本合理的環保解決方案。

另在智慧製造領域，英業達也展示智能自動組裝技術。機器手臂搭配AI視覺辨識和座標轉換程式，實現智能拾取與放置，經廠內實驗室測試成功率達99%，而且符合ISO/TS 15066:2016人機協作的安全規範，成為智慧製造的理想示範案例。

此次AI Day，不僅展示英業達在AI技術上的創新成果，也強調AI在環境保護、社會責任和永續發展中的重要角色。展望未來，英業達將持續致力於科技創新，為人類福祉和生活品質的提升貢獻心力。