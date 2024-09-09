汎銓一度漲停、股價寫一年來新高　董座：明後年「年年更好」

▲汎銓營運團隊。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

半導體檢測廠汎銓（6830）董事長柳紀綸今日針對公司未來業績展望表示，目前成本最重的時間點就是今年，明年應該會控制資本支出在3到5億之間，未來成本會更平緩，但儘管今年成本增加，業績還是有10%的成長幅度，明年業績會回到去年的水準，後年還會更漂亮，今年可以說是營運打底的一年。

柳紀綸今日也直白表示，今年是成本最重的時候，到12月會到最高峰，今年的利潤不會漂亮，因為跟不上成本，不過在新機台進駐之下，明年之後就算沒有增加機台，業績還會在成長，後年還會有更好的營運表現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

柳紀綸也說，汎銓未來在中國的市場會停滯，未來新機台進駐台灣後，會把舊機台往日本、美國送，中國部分考慮到美中競爭，有兩種客戶會放掉，其一就是敏感身份客戶，其二就是只在乎價格不在乎品質的，汎銓不會為此削價競爭。

汎銓今日股價開低走高，盤中一度以157元亮燈漲停，終場以155元作收，上漲12元，漲幅達8.39%，寫近1年來新高。

汎銓於材料分析(MA)與客戶合作發展矽光偵測定位、漏光點矽光衰減量測、矽光斷路偵測等矽光量測方案及失效分析技術，多項關鍵檢測分析技術已申請全球專利，更是矽光子產業聯盟成員中唯一的檢測分析業者，助力制定矽光子產業鏈發展標準，充份凸顯汎銓材料分析(MA)檢測技術獨步全球之高度實力，柳紀綸也強調，汎銓是目前矽光子聯盟中，唯一有營收的廠商。

隨著半導體先進製程將進入埃米世代，製程中微小的蝕刻、新材料複雜度提升，須仰賴汎銓精準的材料分析技術，提供明確的結構、成分分析資料，以利客戶製程技術研發判斷，再加上 AI 人工智慧浪潮掀起海量資料高運算能力需求，矽光子及共同封裝光學元件(CPO)成為突破摩爾定律瓶頸之關鍵，由於汎銓在矽光子、AI 晶片分析技術超前部署，更是成為美系 AI 晶片大廠在台唯一檢測分析夥伴，取得長期穩定 AI IC 驗證分析服務合作案，並於汎銓旗下營運據點設立服務專區。

汎銓今年除了啟用竹北營運二廠已完成最新檢測分析設備進駐並投入營運，持續擴增專業檢測人力因應未來規劃所需，截至目前整體員工人數達 620 人，同時完善同仁教育訓練以優化學習曲線。

不僅如此，旗下日本子公司 MSS JAPAN 株式會社規劃建置約 400 坪廠區，位於川崎交通樞紐可就近服務日本半導體相關產業之客戶；其次，今年 5 月成立美國子公司 MSS USA CORP，亦於 8 月取得美國加州 Sunnyvale 廠房及土地，依照規劃進度，日本、美國營運據點預期於明年上半年啟用並投入營運，看好國際半導體相關大廠積極投入先進製程與先進封裝研發進展，以及各國半導體自主化趨勢下，有望挹注汎銓中長期營運成長動能。

柳紀綸也針對日本子公司改地點表示，會改到川崎，主要原因就是希望有更大的場地，未來可以更有營運規模。