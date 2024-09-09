鴻海科技日要來了！粉絲股東開始上網報名　抽開幕日限量200個名額

▲「鴻海科技日」進入第5個年頭。圖為2023年活動資料畫面。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

今年「鴻海科技日」（HHTD）即將於10月8日、9日盛大舉辦！此次分作兩天，第一天開幕日僅限受邀貴賓入場，第二天將開放一般民眾報名參觀。不過，為了感謝民眾對鴻海的支持，鴻海9日也宣布，只要鴻海粉絲與股東在9月9日至9月17日前填寫報名表，並完成3題問答，就有機會參加開幕日活動共200個名額。

鴻海成立50周年，「鴻海科技日」也進入第5個年頭，今年以「Accelerating Imagination」（加速想像力）為主題，重點展示鴻海全方位的AI解決方案，涵蓋7大技術領域，包括超級算力中心、智慧製造、智慧電動車、智慧城市、半導體、前瞻技術與新能源。多場主題論壇也將帶來前瞻性的討論與交流機會，啟發更多創新思維。

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根據鴻海釋出的邀請內容，在鴻海科技日中，將陸續發表MIH開放式平台、電動車與電動巴士、AI伺服器、低軌衛星、第三類半導體等，同時也擴大舉辦，主會場規模將是去年的1.5倍，屆時將帶來更多三大智慧平台的AI應用，讓民眾感受到鴻海科技日「3+3=無限大」的魅力。

除了有開幕活動，也能參與Vision Talk三大智慧平台合作夥伴對談，包括智慧製造、智慧電動車、智慧城市，同時也能親眼見證鴻海新款電動車亮相，並可體驗特展及論壇內容。

今年鴻海科技日分作兩天，第一天是10月8日（僅限受邀貴賓入場），第二天是10月9日（開放一般民眾報名參觀），地點在台北南港展覽館一館4樓，時間為早上9時至下午4時。

不過，如果鴻海粉絲及股東想要參加10月8日開幕活動，也可以上網登記報名，在9月6日至9月17日填寫個人報名資料，並答對3題問答題即擁有抽獎資格，活動小組將於9月18日隨機抽選200位幸運朋友，並以E-mail信箱通知獲選消息。

鴻海科技日（HHTD24）粉絲股東報名網址