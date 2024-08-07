「妖股」美超微毛利率創低！盤後重摔14%　股票擬1拆10

▲美超微共同創辦人暨執行長梁見後。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／綜合報導

被稱為AI妖股的美超微（Supermicro）週二公布2024財年第四財季財報，不過低於分析師預期，但由於對AI需求持續創高，因此還是給出樂觀營收展望，同時，美超微也宣布股票將要拆分，董事會已批准10比1的股票拆分計畫，預計將於10月1日生效。

美超微在6日美股正常盤以上漲8.11美元或1.33%、616.94美元作收，但隨著公布獲利展望低於預期，盤後股價大幅震盪，從上漲逾18%，一路走跌下挫逾14%，上下震盪30%。

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美超微第四財季營收為 53.1 億美元，低於分析師預期 53.2 億美元，毛利率為 11.2%，低於前一季的 15.5%，也低於去年同期的17.0%，寫歷史新低，調整後 EPS 為 6.25 美元，低於分析師預期 8.25 美元，資本支出則為 2,700萬美元。

不過美超微對 2025 財年營收展望樂觀，預期落在260億美元至300億美元之間，較2024財年成長74%至101%，高於分析師預期236.4億美元。

美超微也預期2025財年第一財季淨銷售60億至70億美元，優於分析師預期的54.7億美元。第一財季預期每股純益為 5.59 美元至 8.27 美元，中位數則為 7.48 美元，市場則預期為 7.58 美元。

美超微在財報電話會議中，財務長 David Weigand 指出，公司正面臨一些零件短缺的情況，如果有更多供應，將能銷售更多產品，長期利潤率也將受惠。

不過近日NVIDIA Blackwell晶片傳出設計缺陷，可能延遲3個月推出，美超微執行長梁見後則表示，這不會對公司產生太大影響，供應商導入新技術時會出現延遲是常態，但公司仍能為合作夥伴提供液冷解決方案，因此不會產生太大影響。