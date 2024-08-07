MSCI季度調整下周公布　鈊象、健策列入成分股機率高

▲MSCI預計下周公布季度成分股調整。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林潔禎／台北報導

指數編纂公司MSCI（明晟）季度調整將於下周二（13日）凌晨公布結果，並於8月30日尾盤生效，統一投顧研究部預期，鈊象（3293）、健策（3653）納入成分股的機率高，但華邦電（2344）、寶成（9904）市值排名落後，需提防遭移除的風險，至於台股權重小幅調降。

MSCI是以美元計價的股價指數，提供投資專業人士一致性的比較基礎，全球超過80%的基金經理人，皆以MSCI所編列的全球指數作為投資組合參考指標。MSCI每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整。

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統一投顧根據近一季台股表現、個股的自由流通率（Free Floating）與市值排名的變動出具MSCI季度調整展望與預測最新報告。

統一投顧指出，回顧2024年7月新興國家股市的表現，以新加坡、印度指數表現較佳，台灣加權指數表現位於新興市場中後段；MSCI台灣指數下跌1.7%，亦位居新興市場中後段；考量MSCI印度指數更為強勢，且台幣貶值，外資已連續三個月賣超台股，加上台灣仍有地緣政治風險變數，預估於此次季度調整中，研判台股權重小幅調降。

個股的表現，至2024年7月市值排名居前100名，自由流通比率高，且尚未納入MSCI成分股的個股有鈊象（3293）、健策（3653）、嘉澤（3533）、信驊（5274）、台光電（2383）、文曄（3036）、京元電子（2449）、致茂（2360）、士電（1503）、祥碩（5269）等，統一投顧指出，考量市值變化及落後成分股抽換，預估鈊象、健策在此次的季度調整中納入成分股的機會較高。

另觀察市值排名落於百名外的華邦電（2344）及寶成（9904），其中華邦電外資持股比率較上季持續下降，需提防本次有遭到移除的風險。